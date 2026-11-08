“La Biblia no es para usarla como espada para imponer realidades” 

Azriel Bibliowicz es sociólogo y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, donde recibió la Medalla al Mérito Académico y fue fundador de la Escuela de Cine y Televisión y de la Maestría en Escrituras Creativas. Tiene doctorado de la Universidad de Cornell, Estados Unidos y, como escritor, ha investigado la Biblia, tanto para sus novelas como en el libro de ensayos “La expectativa de lo imposible” (sello editorial Ariel, 2025).

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La historia de la Biblia tiene que ver con varios momentos en que se escribe y reescribe. Mis fuentes de referencia son las universidades alemanas que, sobre todo en el siglo XIX, investigaron con gran cuidado cómo se fabricó este texto, que no nació de la noche a la mañana. Había unos textos que venían originalmente de Israel. La Biblia hebraica, por ejemplo, se divide en tres momentos que se llaman la Torá (el pentateuco), los Nevi’im (los profetas) y los Ketuvim (los escritos).

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En esa tradición, usted fue educado como judío.

Fui educado en esa tradición, pero viviendo en Colombia uno termina leyendo otros evangelios, incluidos los gnósticos, no incluidos en la Biblia.

Se dice que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Es correcto decirlo así?

No. En primer lugar, la Biblia fue escrita por seres humanos. No fue escrita por Dios ni por la mano de Dios. Lo que pasa es que le quitaba legitimidad decir que eran textos anónimos y por lo tanto se les atribuyeron a determinadas figuras que les daban esa legitimidad.

Se refiere a Moisés, para citar uno de los supuestos autores.

Sí. Los primeros cinco libros se dice que son básicamente los libros de Moisés. Los supuestos salmos de David son del rey David. El rey Salomón tiene tres libros que son Proverbios, Eclesiastés y El cantar de los cantares. Se trata de autores míticos, no autores reales del texto. Algunos de los profetas sí lo fueron de verdad. Por ejemplo, Jeremías. Hay casos como las profecías de Isaías que cubren un periodo de 250 años y lógicamente ningún ser humano vive tanto, pero sí fue la escuela de Isaías la que de alguna manera produjo esos textos.

Se escribieron en papiros.

Sí. La Biblia se escribió a partir de rollos que se produjeron en diferentes épocas antes de Cristo. Los primeros cinco rollos es lo que llamamos el Pentateuco. Los doce profetas menores fueron un solo rollo. Los otros profetas, como Jeremías, Ezequiel, Isaías, tuvieron su propio rollo. El Deuteronomio es un libro que se le atribuye a Moisés, pero se descubre en el templo de Jerusalén en el año 600 antes de Cristo, en la época del rey Jeremías y del rey Josías. Entonces fue posterior a Moisés, según han establecido los investigadores.

¿Por qué la historia de la Biblia transita de Israel hasta Persia, hoy Irán?

Se empieza escribiendo en Israel. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade a Israel y a Judea, destruye el templo de Jerusalén, se lleva a los judíos a Persia y van a vivir en Babilonia 50 años. En ese medio siglo es cuando se terminan de recogen los textos de la Biblia y se ensamblan por primera vez.

¿Desde entonces la Biblia se empieza a usar dentro de una política de Estado?

Sí, pero no solamente eso, sino que en ese momento se dividen las historias y las versiones. Aparecen los famosos “dobletes”, fundamentales para entender cómo se escribió la Biblia. Por ejemplo, hay dos versiones de la historia del paraíso, de la historia de Noé y el diluvio, de la historia de Abraham. En uno de los dobletes aparece Dios como Elohim y en el otro aparece como Jehová. Curiosamente, los textos de Elohim fueron escritos en el norte y los textos de Jehová fueron escritos en el sur. Decidieron no unir las historias, sino dejarlas separadas. Es el caso de la historia de Noé; en una aparece con una paloma que es la que cuenta que ya se acabó el diluvio y en la otra es un cuervo. Así los dobletes nos permiten ver que había contradicciones dentro de la misma religión, que ni siquiera en su comienzo fue monolítica, ni tenía una sola verdad.

¿La Biblia empieza usarse para imponer una “verdad” desde la política?

Sí, porque de todas maneras las versiones eran políticas, no había versiones neutras. Cada una tenía su razón de ser. ¿Por qué? Si uno mira lo que fue la historia de Israel a partir de estos textos, buena parte forman parte de Levítico, parte de Números, y todas fueron escritas por sacerdotes con una posición política. Eso nos lleva a pensar por qué solo cuatro evangelios se escogieron como los canónicos (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) en el año 325 en Constantinopla, habiendo más de 80 evangelios apócrifos. Fue porque se consideró que no eran importantes, a pesar de que había textos muy interesantes, como el evangelio de Tomás, que citaba a un Jesús más auténtico. Sin embargo, no entró porque era un texto gnóstico. Una muestra de que había política detrás de la escogencia de los evangelios. Por eso la Biblia siempre ha sido un texto político así también sea mitológico. Son historias y fábulas que se han escrito para construir una versión de la historia.

Teniendo en cuenta esa historia, su educación judía y su formación sociológica, ¿qué piensa hoy cuando ve a Colombia con un gobierno que usa la Biblia para reforzar su lema de “Patria milagro”, incluso la reimprime y la reparte con el sello partidista de Defensores de la Patria?

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La historia de la Biblia está ligada a los profetas milagreros, porque era la forma de convencer al pueblo de que ellos tenían la palabra de Dios. Por eso insisto en que no se trata de la palabra de Dios, sino de los seres humanos, profetas que se volvieron autores variados dependiendo de la época en que vivieron. Esa vieja tradición empieza con Moisés cuando va a dividir las aguas y lleva una vara que cuando la bota del piso se vuelve una serpiente, pero en un momento los sacerdotes del faraón le dicen que ese truco ya lo conocen y hacen lo mismo. También hay momentos como cuando Marcos anuncia que Jesús va a hacer un milagro y no le sale. Es absolutamente maravilloso, porque los trucos a veces fallan. Como decía el filósofo Baruch Spinoza: los milagros van en contra de la naturaleza. O sea, creer en los milagros es problemático. Y si nosotros en Colombia creemos en que la patria se va a transformar en milagro, entonces la patria milagro va a ser una patria contra natura.

¿El uso milenario de la Biblia ha estado ligado a los trucos de la política?

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Claro, en todas las épocas. Para convencer al pueblo hay que crear ciertas visiones. Lo muestra la historia de Moisés: cuando él libera al pueblo, le entrega los diez mandamientos, baja de la montaña y encuentra un becerro de oro. O sea, empezaron de nuevo a alabar al buey. Y claro, él se enfurece porque se echaron para atrás, volvieron a la visión conservadora, que es la que estamos viendo aquí en el país en este momento. En nuestro caso volver a los tiempos de Laureano Gómez.

Precisamente los movimientos políticos cristianos acaban de radicar en el Congreso un proyecto de ley para que el 31 de octubre, el mismo día de Halloween, sea declarado el Día Nacional de la Biblia. ¿Qué opina?

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Pues precisamente Halloween es la época de la magia y de las brujas. O sea que me parece perfecto (risas). Es muy cómico porque los magos eran mal vistos en la Biblia y cuando se escribe el evangelio de Mateo y el de Lucas, que aparecen los Reyes Magos, pues no eran reyes, eran magos a los que solo en el medioevo les dieron el título de reyes, porque no eran reconocidos como algo positivo. Eso muestra cómo la lectura de la Biblia va cambiando y va teniendo momentos en los que se le agregan párrafos a los evangelios, para poderlos ajustar a muchas cosas.

¿En el caso de Colombia, volver a ese conservadurismo no es usar la Biblia como arma de fanatismo?

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Claro, porque cuando se cree que la Biblia, la Palabra de Dios, tiene la verdad y es una sola verdad, y se vuelve muy peligroso. No olvidemos las guerras terribles generadas por lecturas y formas de entender la Biblia entre protestantes y católicos.

Están en ejercicio una ministra de Educación y una ministra de Cultura cuyo libro de referencia es la Biblia católica y esta semana asumió el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ultracatólico que se ufana de haber quemado Biblias protestantes. ¿Cómo lo analiza?

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Me parece que estamos en una época de censuras y eso es evidente con lo que pasó en el Museo Nacional. No buscan entender la historia ni la complejidad de la vida, sino quieren imponer una visión de la realidad que desconoce la pluralidad.

Colombia es un país con libertad de cultos consagrada en la Constitución. ¿Cómo sugiere que una persona se acerque a la Biblia que más le interese?

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Creo que la Biblia hay que leerla, por interés religioso y porque reúne historias maravillosas, poéticas y metafóricas.

¿Usted la lee regularmente?

Sí, la he leído y recurro a ella porque de muchas maneras ha influido en la historia de la humanidad.

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¿Por qué dicta un seminario sobre la Biblia como texto literario?

Porque es muy importante entender cómo se ensambló la Biblia, cuando se escribió, quiénes fueron sus autores, que son todos prácticamente míticos. A los alumnos les da otra lectura de la Biblia, hace que la veamos desde otra perspectiva, como un texto humano, no tanto un texto divino sino poético. No debemos volver a ella para usarla como una espada para imponer realidades.

¿La Biblia debe ser cuestionada?

Yo creo que sí. Ya antiguamente siempre fue cuestionada por los llamados comentaristas bíblicos. Lutero fue un comentarista bíblico que la cuestionó y generó un rompimiento con la religión establecida. Siempre ha sido discutida, ha tenido que ser interpretada y su interpretación genera diferentes visiones. No hay una sola Biblia.

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¿La Biblia se puede leer como un documento que llama a la tolerancia?

Evidentemente, porque no deja de ser un texto que busca la comprensión de los hombres, la convivencia de los seres humanos. Nos dice: no robarás, no matarás, no vas a ofender, no le quitarás la mujer al prójimo. Es un texto ético que no es para imponérselo a todo el mundo. No podemos regresar a la locura de los tiempos de la Inquisición. Hay que moderar un poco el discurso y entender que la Constitución del 91 nos pide que todas las religiones hagan parte del país, que permitamos que la gente tenga cada cual su fe y su visión de la realidad.