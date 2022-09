“La coalición de gobierno es un sancocho que me genera mucha desconfianza”

Jennifer Pedraza, quien fue elegida con 22.623 votos, integra la Comisión Cuarta de la Cámara, encargada de temas económicos y de presupuesto. Foto: Gustavo Torrijos

Es su primera vez en el Congreso, aunque ya había estado en el Capitolio representando al movimiento estudiantil. ¿Cuál fue su primera impresión al sentarse en su curul?

Muy similar a lo que se entiende desde afuera. Cuando vinimos, Ernesto Macías nos cerró el micrófono. No me molesté tanto, porque poca gente me estaba escuchando. Eso sigue pasando. Hay poca disposición al debate, a convencer y a ser convencidos. Muchos ya tienen claros los intereses que representan y no son capaces de contemplar otros argumentos. Ha sido decepcionante que personas que uno considera muy alternativas, que están dispuestas a dar luchas, adentro uno los ve en una dinámica muy distinta.

Más de la mitad del Congreso es nuevo, pero en estas primeras semanas se han visto muchas prácticas de la política tradicional que prometieron cambiar. ¿Siente que hay una renovación?

Hay una concepción de que este es un Congreso de cambio, pero ha faltado mucho para hacer honor a esa expectativa. Hay un desdén por el control político y una costumbre de simplemente aprobar todo lo que el Gobierno dice. Hay un problema de concepción del Congreso, que no está para legitimar todo lo que dice el presidente, sino que tiene una labor de contrapeso y control político. No soy de oposición, pero me parece que es muy importante hacer veeduría a que las propuestas que se hicieron en campaña se cumplan. Esa labor no la veo hoy en el Congreso, porque hay un unanimismo muy fuerte.

Después de la segunda vuelta pareciera que los líderes del centro desaparecieron. ¿Cómo analiza el papel del centro político?

Es difícil. Nuestro papel desde la independencia, al menos desde esta curul, es buscar el cambio por el que la gente votó. Si el Gobierno toma decisiones coherentes con el discurso de cambio lo vamos a apoyar, pero si incumple sus promesas, no lo vamos a respaldar. Ese es el papel que debemos adoptar los sectores independientes.

Pero hay voces como las de Fajardo, Galán o Amaya que poco se escuchan, mientras que Robledo, líder de Dignidad, está muy activo y parece estar casi en la oposición…

Dignidad tiene una posición de independencia. Hacerle oposición a Petro es un error histórico, porque tenemos un gobierno distinto que no fue elegido por los mismos sectores de siempre y que además se eligió con un programa y un discurso muy diferentes a los de los partidos tradicionales. Hay que darle tiempo y espacio, exigiéndole lo que prometió, pero no creo que estemos en el mismo escenario que si hubiera ganado Federico Gutiérrez o Rodolfo Hernández. Si hay personas del partido que están en la decisión de hacer oposición, no es la decisión de Dignidad.

La conformación de la coalición de gobierno fue compleja y, por momentos, sorprendente e inesperada. ¿Cómo ve al oficialismo?

Eso es un sancocho. Muchos me dicen que si fuera presidente tendría que hacer los mismos acuerdos, pero el nivel de legitimidad que tiene Petro en estos momentos le da para decidir lo que quiere promover y saber quiénes no lo pueden apoyar. Es posible gobernar apartados de la lógica politiquera, denunciando a las personas que están haciendo presiones. Darles ministerios a partidos que les hicieron campaña a otras candidaturas es muy grave. Ese sancocho me genera mucha desconfianza, porque en política nada es gratis. Cuando veo la coalición de gobierno siento que la independencia es acertada para acompañar cambios, pero también para alertar cuando esas fuerzas tradicionales pesen más que la fuerza del cambio.

Ya lo mencionó y también lo han dicho muchos analistas: la oposición comenzó un poco floja. ¿Cómo ha visto el contrapeso al Gobierno en el Congreso?

No saben hacer oposición, que también debe tener un rigor. Uno no puede salir a rechazar cualquier cosa sin haberla detallado y estudiado. Han caído en muchas inconsistencias, como oponerse a temas que antes apoyaron. Hay un alto nivel de incoherencia y falta de autocrítica.

Se cumplió hace poco el primer mes del Gobierno Petro. No es mucho tiempo, pero permite hacer análisis. ¿Qué le aplaude y qué le preocupa de lo visto este mes?

Hay mensajes positivos, como la reforma tributaria mayoritariamente progresiva. Hay cosas que queremos que se ajusten, pero no estamos en el debate en el que estábamos con Carrasquilla. Lo malo ha sido imponer un contralor de bolsillo. Y lo feo, la forma en que se ha tratado el tema de la transición energética. Que la ministra de Minas diga que vamos a importar gas, muestra un desconocimiento del sector. La transición energética se debería abordar con más seriedad.

Su principal bandera es la educación, que no parece ser una prioridad del Gobierno. Poco se ha mencionado y Gaviria no ha tenido el protagonismo esperado. ¿Hacia dónde cree que va ese tema con este Gobierno? ¿Qué hará para que tenga más visibilidad?

Es muy grave que no esté entre las prioridades. Desde el primer día Roy Barreras dijo que las reformas política y tributaria son las prioridades, pero el sector educativo fue muy importante para que Petro llegara a la Presidencia. Soy ponente de presupuesto y una de las cosas que vamos a exigirle al Gobierno es que mantenga los incrementos presupuestales que se ganó el paro de 2018. El problema es que cuatro años se pasan muy rápido y lo que no se priorice no tendrá cambios. Y, para mí, la educación es algo que no tiene espera.

Lo que sí ha sido una prioridad es la “paz total”. ¿Qué temas no se han abordado y que considera claves en las negociaciones?

Estoy a favor de buscar un diálogo de paz con el Eln. Eso lleva al tema de la regulación de las sustancias psicoactivas, especialmente de la coca. Al final, la fallida lucha contra las drogas que ha promovido EE. UU. demuestra que no funciona y que no se ha disminuido de forma dramática la producción de droga, sino que países como el nuestro terminan cargando la sangre y la parte pésima de la guerra contra las drogas. Me gustaría que el Gobierno pusiera a nivel internacional el debate sobre la lucha contra las drogas.

Otra de sus luchas, además de la educación, es el tema de género y diversidad. Este Gobierno prometió un Ministerio de la Igualdad, que prácticamente va en nada. ¿Qué tanto le preocupa?

Colombia necesita un Ministerio de la Igualdad. Es clave para atender no solo las necesidades de las mujeres, sino de las poblaciones racializadas e históricamente olvidadas, y todavía no hay pasos en ese camino. En principio era más amiga del Ministerio de la Mujer, para trazar una política intersectorial que trate la política pública en materia de género.

Sobre el tema del Ministerio de la Igualdad hay un fuerte debate por el nombramiento de Cielo Rusinque en el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). ¿Cómo lo recibió, ya que era líder universitaria cuando estallaron las primeras críticas hacia ella?

La propuesta inicial era convertir el DPS en el Ministerio de la Igualdad. Es un nombramiento horrible, yo era representante estudiantil de la U. Nacional cuando salió el informe con cientos de casos de mujeres y hombres acosados constantemente por profesores durante tres décadas. Cielo fue una de las asesoras legales de uno de los profesores que aparecieron en el informe y es un mensaje muy crítico darle la cabeza del DPS.

¿Qué otros proyectos, así no sean suyos, apoyará de forma decidida?

Los que tienen que ver con libertades individuales. Vamos a apoyar el proyecto de regulación de cannabis de uso adulto. No soy amiga de prohibir en general y lo mejor es aproximar desde una perspectiva no punitiva muchos asuntos que esta sociedad prefiere meter debajo del tapete. Por otro lado, las reformas a los entes de control como una garantía democrática.