“La confianza es el primer paso del verdadero cambio”: José Manuel Restrepo desde Washington

José Manuel Restrepo en Washington junto al ministro de Relaciones Exteriores designado, Omar Bula. Foto: Redes José Manuel

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Este martes el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, adelantó reuniones en el maco de su visita a Washington junto al ministro de Relaciones Exteriores designado, Omar Bula. Luego de un encuentro en el Atlantic Council, Restrepo hizo un balance de la jornada.

“Ante empresarios y líderes internacionales, llevamos un mensaje de esperanza: cuando Colombia recupera la confianza del mundo, se abren los mercados, llega la inversión, crece la economía y se crean oportunidades para quienes más las necesitan”, precisó.

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Además, el vicepresidente aseguró que el Atlantic Council, es uno de los centros de pensamiento más influyentes de ese país, sobre todo en lo que respecta a política internacional y desarrollo económico, lo que lo hacia el escenario idóneo para presentar la visión de la “Patria Milagro” se Abelardo de la Espriella.

“En el conservatorio liderado por la excanciller Carolina Barco, hablamos sobre nuestra primera misión a Washington, la cual busca defender los intereses de las familias colombianas. Porque atraer inversión no es un fin en sí mismo: es generar empleo, impulsar el crecimiento y devolverles oportunidades a millones de colombianos que durante años fueron excluidos del progreso”, agregó. Y finalizó: “La confianza es el primer paso del verdadero cambio. Y Colombia ya comenzó a recuperarla”.

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En este viaje, Restrepo está acompañado, además del ministro designado Bula, por los ministros Mauricio Gómez Amín y Miguel Gómez Martínez. El pasado lunes, el vicepresidente electo, y los ministros designado Gómez (Comercio) y Gómez Martínez (Hacienda), cumplieron con los primeros puntos de la gira por Washington y Nueva York que tendrán durante esta semana. La delegación del presidente electo, Abelardo de la Espriella, pretende fortalecer lazos con la la banca y el gobierno de los Estados Unidos.

La nutrida agenda del gobierno electo inició con un encuentro con el Grupo Banco Mundial en el que se abordaron temas concretos relacionados a las finanzas del país y la hoja de ruta con la que De la Espriella se moverá en esa materia.

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Según se comunicó desde el equipo del vicepresidente, “durante el encuentro, la delegación colombiana presentó las prioridades económicas de la administración entrante, mientras que el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) expusieron sus propuestas de apoyo técnico y financiero para Colombia”.

Asimismo, en ese encuentro también se trazó un plan de “consolidación fiscal”, además de un plan de “reactivación económica y la evaluación de las alternativas de financiamiento disponibles en el corto, mediano y largo plazo”. No obstante, este tan solo fue un primer paso, pues los ministros Gómez Amín y Gómez Martínez resaltaron que en los próximos días se suscribirán acuerdos concretos en medio de una segunda cita en Washington D. C.

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