Se compone el gabinete designado de De la Espriella: 13 ministerios en firme, faltan cinco

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró su primer encuentro de empalme regional en Norte de Santander. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, dejó en firme este fin de semana otros dos nombramientos para su gobierno entrante. Con el de Indalecio Dangond como ministro de Agricultura y María Nohemí Arboleda como ministra de Minas, son 13 los ministerios con designación, pero todavía faltan cinco por completar.

Las carteras de Salud, Trabajo, TIC, Cultura y Ciencias son las que no han tenido todavía un nombramiento. Pero en todos esos hay algo en común: para cumplir con la Ley de Cuotas, todas deben ser mujeres, pues ya llegó al tope de figuras masculinas en el gabinete.

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El último anuncio que se conoció fue, precisamente, el de Arboleda, quien tiene una amplia experiencia en el sector energético y dejará la gerencia general de XM, filial del grupo ISA, para asumir la jefatura de esa cartera. Con ese llegó el de Dangond, cuyo nombre se movía hace tiempo para liderar el minagricultura y es la cabeza del empalme de ese sector.

Ellos se suman a Rodrigo Lara (Interior), Omar Bula (Exteriores), Jorge Eduardo Mora (Defensa), Miguel Gómez (Hacienda), Fabio Arjona (Ambiente), Iván Cancino (Justicia), Elsa Noguera (Transporte), Mauricio Gómez (Comercio), Viviane Morales (Educación), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda) y Juliana Gutiérrez (Deporte). Sin embargo, hay varios puestos clave que todavía están a la espera de nombramientos.

Entre ellos están el presidente de Ecopetrol y el embajador de Colombia en Estados Unidos. Ese último puesto será clave para el relacionamiento con el gigante norteamericano, especialmente con el gobierno de Donald Trump, que ha sido cercano a De la Espriella y con el que se espera profundizar los lazos.

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Sumado a esos, hay otros cargos en el interior de la entrante jefatura de Estado que ya tienen nombres. Valerie Lafaurie será la consejera de las regiones —aunque el presidente electo aseguró que esa entidad pasará a llamarse Gerencia de las Regiones— y ha sido parte clave de los empalmes regionales que se han dado en Norte de Santander, Casanare y Santander.

De igual forma, Nicolás Gómez Arenas llegaría como jefe de despacho y también ha estado en estas reuniones regionales. Ha sido cercano a De la Espriella desde la campaña y es hijo del senador electo de Salvación Nacional Enrique Gómez y sobrino del minhacienda designado.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado será encabezada por Germán Calderón. El abogado también ha trabajado de la mano con De la Espriella en el pasado y también hace parte de su equipo de empalme.

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Por el momento, el equipo del mandatario electo está en correrías regionales. Este martes, una mayoría está en Bucaramanga (Santander) para el empalme regional con los dirigentes locales y allí están, por ejemplo, el gobernador Juvenal Díaz y el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla.

También hay una delegación, dirigida por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, que está de gira en Estados Unidos. A él lo acompañan el ministro designado de Comercio y el de Hacienda, y se han enfocado en ampliar la cooperación comercial y encuentros con el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

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