“Espero del presidente Trump un mensaje para Colombia”: Petro tras asesinato de colombiano

El presidente Gustavo Petro se ha opuesto a las medidas migratorias de su homólogo, Donald Trump. Foto: AFP - LUIS ACOSTA

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El presidente Gustavo Petro se refirió al asesinato de Joan Sebastián Durán Guerrero a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los hechos ocurrieron en Maine, donde el colombiano trabajaba como conductor de servicio de entregas y vivía junto a su esposa y su hija de tres años. De acuerdo con el mandatario, buscarán “acción jurídica”.

“Lo que ha ocurrido en Maine, es un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del gobierno de los EE. UU. Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con derechos en los EE. UU.”, señaló.

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En esa línea, ordenó al servicio exterior “la acción jurídica y humana más rápida para que los asesinos paguen por su homicidio”. Y también le mandó un mensaje al magnate republicano: “Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido”.

“Joan Sebastián Durán, que descanse en paz. Víctima de estado por la persecución y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales prohibida desde los tiempos del tribunal de Nuremberg en todo el planeta”, finalizó el mandatario.

Precisamente este lunes en la noche, la embajada de Colombia en Estados Unidos, en cabeza de Daniel García-Peña, informó que estaba en contacto con la familia y las autoridades relevantes para facilitar los procedimientos correspondientes. Además, anunció que ha requerido información al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre las circunstancias que rodearon el crimen.

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Todo esto ocurre después de que el mandatario colombiano y su homólogo estadounidense hayan sostenido una llamada, en la que Petro le pidió a Trump ayuda para salir de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), también conocida como lista Clinton. Sin embargo, las tensiones vuelven a crecer tras estos hechos y la cercana relación que mantienen el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y la jefatura de Estado del magnate republicano.

¿Qué se sabe sobre el asesinato?

De acuerdo con ICE, sus agentes estaban vigilando una dirección en Biddeford, en busca de una persona con una orden de expulsión definitiva. La agencia aseguró que, en el momento de detener a alguien que conducía por la zona, “el vehículo [de Durán] intentó huir del lugar y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma”.

Daniel Boucher, quien fue testigo de los hechos, declaró ante AFP que escuchó disparos antes de ver a agentes de ICE sacar a una persona de un carro blanco con la cabeza y la cara ensangrentadas.

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Las organizaciones Maine Immigrants’ Rights Coalition y Presente Maine identificaron de manera conjunta a la víctima como un hombre colombiano de 26 años. Aseguraron que tenía permiso de trabajo en Estados Unidos.

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