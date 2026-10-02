 

Publicidad

Sindicato de la CUT se divide por mayorías a favor de gobierno De la Espriella

11 de los 21 integrantes del Comité Ejecutivo de la CUT estarían respaldando el plan de gobierno de De la Espriella.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Política
Manifestaciones con representativos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
Manifestaciones con representativos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
Foto: CUT

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

En medio de los procesos de reorganización en varios sectores gremiales y empresariales, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también anunció ajustes internos que decantaron las mayorías a favor del gobierno de Abelardo de la Espriella. Así quedó constatado en una comunicación interna de esta agrupación sindical en la que el bloque dirigido por Fabio Arias, actual cabeza del sindicato, alertaría de una supuesta toma de la organización por parte del presidente Abelardo de la Espriella.

La carta revela que once de los 21 miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT habrían ajustado las cargas dejando mayorías a favor del jefe de Estado. "Es un mal mensaje para la CUT y el conjunto de las organizaciones sindicales, sociales, populares y políticas que hoy desarrollan la oposición al gobierno ilegítimo de Abelardo de la Espriella pues pone en tela de juicio el accionar de oposición de la CUT, por tanto, esta decisión le sirve al actual gobierno", señala el mensaje.

Le sugerimos: Suspenden decreto que les permitía a los sindicatos negociar con holdings empresariales

Allí también se advierte que el ahora sector mayoritario -que pertenecen a Dignidad y Compromiso, partido de Sergio Fajardo, Jorge Robledo y Jennifer Pedraza- también buscaría que Arias se mantenga en la presidencia del grupo. Esto, sin embargo, causó ruidos pues señalan que "es imposible hacer un acuerdo con un sector del abelardismo, y a reglón seguido, decir que se puede presidir la CUT" sin la participación y común acuerdo del bloque minoritario (10 integrantes)

De acuerdo con Arias, en este momento se "desconoce a los firmantes de la declaración adjunta, totalmente inconveniente en el momento político actual del país. Se requiere replantear una decisión como esa". La división del sindicato se presenta en medio de un panorama en el que también se ajustado dos gremios importantes: la Andi y la Cámara Colombiana de Infraestructura, procesos de los que dicen, hubo presiones del gobierno para ajustar la elección de las máximas cabezas.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Colombia hoy

Noticias

Noticias de hoy

Noticias de política

Noticias políticas

Política
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Lucila(60806)Hace 43 segundos
    Lo triste es que los sindicatos,que nunca han sido de derecha,estên dividiêndose,sospechosamente,con la aquiescencia de polîticos,que no parecen darse cuenta,del dano que le hacen a esta clase trabajadora!! Muy tontos si se dejan dividir……
  • Dario(77642)Hace 2 minutos
    Fabio Arias, presidente de la CUT es un bueno para nada que vive a expensas de los aportes de los obreros colombianos afiliados a esa central obrera. Es un zángano parásito. Que lo cambien y pongan a alguien que sepa de Sindicalismo y no de Petrismo y Populismo que es de lo único que sabe.
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido