En medio de los procesos de reorganización en varios sectores gremiales y empresariales, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también anunció ajustes internos que decantaron las mayorías a favor del gobierno de Abelardo de la Espriella. Así quedó constatado en una comunicación interna de esta agrupación sindical en la que el bloque dirigido por Fabio Arias, actual cabeza del sindicato, alertaría de una supuesta toma de la organización por parte del presidente Abelardo de la Espriella.

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Sindicato de la CUT se divide por mayorías a favor de gobierno De la Espriella

La carta revela que once de los 21 miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT habrían ajustado las cargas dejando mayorías a favor del jefe de Estado. "Es un mal mensaje para la CUT y el conjunto de las organizaciones sindicales, sociales, populares y políticas que hoy desarrollan la oposición al gobierno ilegítimo de Abelardo de la Espriella pues pone en tela de juicio el accionar de oposición de la CUT, por tanto, esta decisión le sirve al actual gobierno", señala el mensaje.

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Allí también se advierte que el ahora sector mayoritario -que pertenecen a Dignidad y Compromiso, partido de Sergio Fajardo, Jorge Robledo y Jennifer Pedraza- también buscaría que Arias se mantenga en la presidencia del grupo. Esto, sin embargo, causó ruidos pues señalan que "es imposible hacer un acuerdo con un sector del abelardismo, y a reglón seguido, decir que se puede presidir la CUT" sin la participación y común acuerdo del bloque minoritario (10 integrantes)

De acuerdo con Arias, en este momento se "desconoce a los firmantes de la declaración adjunta, totalmente inconveniente en el momento político actual del país. Se requiere replantear una decisión como esa". La división del sindicato se presenta en medio de un panorama en el que también se ajustado dos gremios importantes: la Andi y la Cámara Colombiana de Infraestructura, procesos de los que dicen, hubo presiones del gobierno para ajustar la elección de las máximas cabezas.

Una nueva correlación de fuerzas en la @cutcolombia que desconoce a los firmantes de la declaración adjunta, totalmente inconveniente en el momento político actual del país. Se requiere replantear una decisión como esa. pic.twitter.com/CUQkmFpkGm — Fabio Arias Giraldo (@fabioariascut) October 1, 2026

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