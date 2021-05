El gobernador suspendido de Antioquia habló sobre la decisión del ente acusador que le dictó medida de aseguramiento preventiva por un caso de presuntas irregularidades en un contrato de 2005, cuando también se desempeñaba en el mismo cargo.

Aunque dijo que daría un mensaje uniforme mañana ante la opinión pública, el gobernador suspendido, Aníbal Gaviria, habló este domingo con Daniel Coronell y Daniel Samper Ospina vía zoom sobre su detención preventiva en medio de un proceso en la Fiscalía por presuntas irregularidades en un contrato de mejoramiento en las vías de la Troncal de la Paz en 2005, cuando también se desempeñaba en el mismo cargo.

En principio, Gaviria narró cómo recibió la noticia y reconoció lo tocado que se encuentra por esta situación cuando el departamento de Antioquia requiere todo el liderazgo para la atención del coronavirus.

Para contexto:Fiscalía ordena detención del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

“Esto es una pesadilla. Me enteré alrededor de las 10:30 a.m. cuando un amigo me envió la primera información por un WhatsApp. No podía dar crédito a la situación, era inaudito. Yo no quiero entrar en contraataques, por supuesto me voy a defender con mucha convicción. Y la defensa no es atacar a alguien o una institución, ese no es mi estilo, pero indudablemente es una decisión desproporcionada, arbitraria y no fundamentada en el derecho y la justicia”, fueron las primeras palabras del también exalcalde de Medellín.

A su juicio, la decisión de la Fiscalía, más allá de afectar a su familia y su persona, le genera un perjuicio a la Gobernación como institución, así como que genera desconfianza a nivel nacional, porque, reconoce, que su caso escaló tomó envergadura país por ser una injusticia. “Esta decisión crea desconfianza, desinstitucionaliza y envía mensajes muy negativos”, comentó.

Y en términos generales, sin entrar en mucho detalle, manifestó que hubo muchas suspicacias durante la indagatoria, el pasado abril, empezando por la fecha de la cita, en medio de la pandemia por coronavirus, y la celeridad que hubo con relación a su caso.

“La indagatoria la realizó la fiscal asistente. Me pareció una indagatoria exótica, durante la parte más dura de la pandemia. Fue de forma virtual. En un momento la fiscal mencionó que ella había tenido que salir, incumpliendo las medidas de prevención de ese momento para realizar la diligencia. Aspectos de detalles que sí demuestran un afán y una intencionalidad que ahora se vino a destapar”, apuntó.

Más: “Antioquia necesita a Aníbal Gaviria”: gobernador encargado.

Respecto a los comentarios que hay en redes de que su proceso sirvió de cortina de humo respecto al avance de la investigación por la Ñeñepolítica, solo atinó a decir, de forma general, sin hacer énfasis en su situación, que “la Fiscalía no está funcionando bien”. Y reiteró que la opinión pública no se debe de enfocar en su caso, sino en cómo está funcionando la justicia, cuando ahora el porcentaje de impunidad es muy alto, así como el hacinamiento en las cárceles.

“Creo que hay que enfocarse mucho mas en la justicia que en el show. Esa no puede ser la posición de un fiscal. Salir a comunicar al país una medida tan desproporcionada y arbitraria, mientras el país está esperando otras decisiones de la justicia de otra dimensión”, señaló.