El pasado 16 de noviembre, el expresidente Juan Manuel Santos recibió el Premio Internacional Justicia y Prensa por parte del Poder Judicial de República Dominicana en Santo Domingo, en reconocimiento a su liderazgo democrático y sus aportes a la paz. Al recibir la distinción por parte de la vicepresidenta de esa nación, Raquel Peña, el exmandatario elevó un mensaje en defensa de la libertad de prensa, los derechos humanos y las reglas del sistema internacional.

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En su discurso, advirtió que el orden creado para limitar la agresión y proteger a los civiles está siendo erosionado por quienes violan sus principios, pero también por quienes se niegan a defenderlos y guardan silencio. En su intervención, el exmandatario recordó su época como periodista, así como algunas misiones realizadas para defender a periodistas en países latinoamericanos como presidente del Comité de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa.

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En su discurso, el antiguo jefe de Estado señaló preocupación “en un mundo en el que la guerra vuelve a normalizarse como política de Estado y se desconoce el derecho internacional o los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, e indicó que “instituciones como la Corte Penal Internacional son atacadas e intimidadas directamente”. A su vez, criticó a “los líderes que se acostumbran a mirar hacia otro lado; ante una injusticia tras otra, van perdiendo el valor para actuar”.

“El orden internacional creado para limitar la agresión y proteger a los civiles está siendo erosionado, no solo por quienes violan sus principios, sino también por quienes se niegan a defenderlos, por quienes eligen guardar silencio […] Cuando el Estado tiene el poder de oponerse a la injusticia y elige no actuar, el silencio puede convertirse en complicidad”, agregó.

Estos llamados se suman a los que ha realizado en las últimas semanas cuestionando la estrategia de seguridad que ha mostrado el presidente Abelardo de la Espriella. Señaló que, en el marco de los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz, le preocupa que el mandatario "se pasea entre cadáveres". Además, se refirió a las recientes acciones en las que el jefe del Ejecutivo firmó una bomba tras ordenar la “Operación Noah”, séptimo bombardeo de su gobierno, en zona rural de Tibú (Norte de Santander) contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

“Estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo. Espero que eso no dé un mensaje para volver al pasado”, aseguró el expresidente Juan Manuel Santos sobre las últimas acciones del presidente Abelardo de la Espriella.

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