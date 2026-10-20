La historia de Malcolm Deas llega de la mano de la Universidad de Los Andes y Diego Aretz

Malcolm Deas Foto: Cortesía archivo particular

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“¿Qué otro historiador habría recibido homenajes de cuatro expresidentes del país, premios Nobel, estadistas, ministros, intelectuales y la élite de los historiadores profesionales colombianos, la mayoría de los cuales estudiaron con él en Oxford?”, esta es la pregunta con la que James A. Robinson, premio nobel de Economía, abre el prefacio del libro “Malcolm Deas: Retrato del inglés que hizo de Colombia su historia”.

La obra se lanzará este próximo 27 de octubre, a las 5:30 p. m., en el Gimnasio Moderno con una charla entre el autor, Diego Aretz, con Paca Zuleta, exviceministra de Justicia; Gustavo Bell, exvicepresidente de Colombia; y Alejandro Gaviria; exministro de Educación y Salud.

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¿Qué vio Malcolm Deas en Colombia? ¿Qué encontró aquí para quedarse durante tanto tiempo? ¿Y qué puede revelar la vida de un historiador inglés sobre la historia de los colombianos? Estas son algunas de las preguntas que atraviesan la nueva obra de Diego Aretz, periodista, documentalista y colaborador habitual de El Espectador, sobre uno de los historiadores que durante seis décadas se dedicó a investigar a Colombia y sus guerras, sus partidos, sus presidentes, sus instituciones, sus élites y sus contradicciones.

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“Me interesaba más el hombre detrás del historiador, sus conversaciones, sus obsesiones, sus amistades, sus recuerdos, sus silencios y también las personas que fueron construyendo con él esa relación particular con Colombia”, dice Aretz sobre la intención de su obra alrededor de esta figura clave para la academia y el registro histórico de Colombia en el siglo XX.

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El historiador británico, que ganó la Orden del Imperio Británico, llegó desde Oxford a Colombia en 1963. Desde entonces, fue un visitante habitual del país que lo condecoró con la Cruz de Boyacá. Entre sus obras más destacadas están: Intercambios violentos: reflexiones sobre la violencia política en Colombia (1999), Historia de Colombia a través de la fotografía (2010) y Las fuerzas del orden y once ensayos de historia de Colombia y las Américas (2017).

También realizó investigaciones sobre Ecuador y Venezuela. En 2008, después de décadas de investigaciones y periodos extensos de estadía en Colombia, Deas se nacionalizó. El texto, publicado por Ediciones Uniandes, reconstruye la trayectoria del historiador a partir de conversaciones con el propio Deas, testimonios de familiares, amigos, colegas y discípulos, y una lectura de sus principales trabajos.

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“Para entender a Malcolm Deas hay que terminar hablando de Colombia, y para entender algunas cosas de Colombia resulta inevitable encontrarse con Malcolm Deas”, afirma el autor sobre la relación entre Colombia y Deas, quien agrega que Deas “cuanto más estudiaba Colombia, menos podía ser considerado simplemente un extranjero”.

Con el visto bueno del autor Diego Aretz, y como invitación para el evento de lanzamiento del próximo 27 de octubre a las 5:30 p. .m, le compartimos un extracto del más reciente libro sobre uno de los historiadores clave de la historia contemporánea de Colombia:

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