La norma no establece sede específica para posesión del presidente: secretarios del Congreso

Presidente electo, Abelardo de la Espriella. Foto: EFE - Mario Caicedo

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Este jueves los secretarios del Congreso respondieron a la consulta elevada por el equipo de Abelardo de la Espriella sobre la posibilidad de que el presidente electo se posesione en una guarnición militar fuera de Bogotá.

“De manera atenta acuso recibo de su petición, mediante la cual se solicita la emisión de un concepto institucional sobre la facultad del Congreso de la República para trasladar temporalmente su sede fuera de la ciudad de Bogotá, D.C., con ocasión de la posesión presidencial del 7 de agosto de 2026, así como el quórum exigido para dicho traslado y el procedimiento previsto en el Reglamento del Congreso para la formalización del acuerdo entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes”, se lee en la misiva.

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“La Constitución Política establece que Bogotá D.C. es la capital de la República y la sede de los órganos del poder público. Sin embargo, ello no impide que, de manera excepcional y por decisión del Congreso, este pueda sesionar temporalmente en otro lugar, sin que ello implique modificar permanentemente la condición jurídica de sede del Congreso, lo que permite el ejercicio constitucional de sus funciones”, se aclara.

En este sentido, manifestaron que según lo indicado en la ley “la posesión presidencial debe realizarse ante el Congreso reunido en pleno, sin que exista una disposición constitucional que prohíba que dicha reunión tenga lugar en un sitio distinto al Capitolio Nacional, siempre que exista una decisión válida del Congreso y se garantice el cumplimiento de las normas constitucionales y legales”.

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Sin embargo, esto solo podrá suceder si es el mismo Congreso quien aprueba el traslado temporal hacia otro espacio y “la decisión debe adoptarse por ambas cámaras, conforme al Reglamento del Congreso, mediante el acuerdo correspondiente entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes.

Además, fue precisamente este tema, el centro de la intervención del mandatario en su consejo de ministros del pasado martes. Allí, se refirió directamente a quien será su sucesor y aseguró que no estaría presente el 7 de agosto en el evento en el que el Congreso impondría la banda presidencial sobre De la Espriella.

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“Por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte ni a darle la mano allá, que lo diga, pero él sabe por qué, porque eso es un fraude. No es el fraude monumental de cuatro o cinco millones, que sería fácil de encontrar, no, eso es un fraude que yo creo que es de 848.000 votos, que es el número del censo adicional que yo denuncié y todo el mundo se pasó por la faja”, dijo el presidente Petro, insistiendo en señalamientos que ha hecho en el pasado y sin presentar pruebas.

Vea la respuesta de los secretarios completa aquí:

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