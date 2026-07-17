Intensa disputa por presidencias del Congreso mantiene en tensión a partidos tradicionales

Alfredo Deluque y Nicolás Barguil puntean para las presidencias de Cámara y Senado, respectivamente. Foto: Archivo Particular

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La disputa por las presidencias de Cámara y Senado se ha intensificado en las últimas horas. Compromisarios de todos los partidos siguen mediando para lograr sus objetivos y en la contienda ya figuran los nombres que, parecería, quedarán en firme. Se trata de Alfredo Deluque (la U) en Senado y de Nicolás Barguil (Conservador) en la Cámara.

Estos nombres y los respectivos partidos a los que corresponden mantienen en tensión a las colectividades del Congreso, porque el Centro Democrático está en la puja por arrebatarle la presidencia del Senado a Deluque y conseguir el puesto para su senador, Honorio Henríquez.

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Sin embargo, en el papel, Deluque tiene asegurados 29 votos que salen de los 10 senadores conservadores, los 8 de La U, los 7 de Cambio Radical y los 4 de Salvación. Pero en una corporación de 103 curules tiene que llegar a un mínimo de 52 votos para quedarse con la presidencia, por lo que la disputa se mantiene.

Varias peleas se libran a la vez. una sucede entre el Centro Democrático y el partido de la U, que más allá de esa colectividad, está directamente relacionada con la nueva administración, pues De la Espriella ya dio el guiño para que Deluque sea quien ocupe la jefatura en disputa. En este contexto, Álvaro Uribe, líder de esa colectividad, salió en defensa de su candidato para este puesto y dijo: “Honorio Henríquez , candidato a la presidencia del Senado por el Centro Democrático, es una persona de diálogo, con una carrera probada en coherencia, transparencia y garantías para los demás. Ha sido primero y segundo vicepresidente del Senado, presidente y vicepresidente de la Comisión Séptima, sin que contra él haya quejas. Además, ha sido coherente en sus convicciones”.

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Además, Uribe a cuestionado a Deluque por una presunta reunión con Martha Peralta. “La Senadora Marta Peralta convocó a una reunión de compromisarios del Pacto Histórico a la cual asistió el Senador Deluque. Esta información es de fuente muy seria y merecería que los representantes de medios de comunicación le pregunten al Senador Deluque”.

Por su parte, Daniel Briceño, quien también punteaba para la presidencia de la Cámara con el Centro Democrático y cedió en la puja para que la colectividad peleara la jefatura del Senado dijo: “Alfredo Rafael Deluque Zuleta - Partido de la U (79.069 votos). Hijo del ex gobernador de la Guajira Hernando Deluque destituido y procesado por corrupción en contratación y peculado. Es el jefe del clan Nueva Guajira”.

Por su parte, Deluque dijo que “lo que pasa es que yo soy un opositor racional: me pongo con razones (…) voté que el gobierno pudiera iniciar trámites de paz, porque soy un hombre de paz, pero también soy un hombre firme. Cuando la paz no funciona, hay que combatir a los delincuentes”.

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Respecto a esta tensión que se mantiene con la nueva administración, la senadora María Angélica Guerra, sostuvo que “No estamos pidiendo nada regalado. Fuimos el primer partido en declararse en oposición al gobierno Petro y el primero en respaldar al presidente electo Abelardo De La Espriella. Esta no es una puja contra el Gobierno. Es el reconocimiento a una bancada que ha actuado con coherencia y que hoy representa la mayor fuerza de la coalición de gobierno”.

Sin embargo, desde la nueva administración el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, aseguró: “Yo, francamente, no creo, me resisto a pensar, que sea cierta la versión en el sentido en que el Centro Democrático se va a ir a voto limpio el 20 de julio y yo no me atrevo a pensar eso porque eso implica, inexorablemente, impajaritablemente, una alianza con el gobierno de Petro y con el Pacto Histórico. No puede haber otro cálculo y no puede haber otra racionalidad. Si un partido se va a voto limpio es porque tiene que ir a buscar los votos y los votos disponibles son los del gobierno Petro”, dijo Lara.

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En esta misma línea, también aseguró que no ve viable que el Centro Democrático llegue “al punto de entregarle la victoria y la definición de estos asuntos al presidente Petro y al Pacto Histórico”.

Además, en lo que respecta a la Cámara, donde está casi definido que será Barguil el que asuma el cargo en el primer año, dijo que “nosotros sugerimos que fuera Daniel Briceño. Nos gusta, es una persona joven y nueva para que asumiera la presidencia de la Cámara en el primer año. Sin embargo, pues se impusieron los números. Como yo no estoy repartiendo puestos ni burocracia, pues los congresistas se ponen de acuerdo entre ellos, de acuerdo con las mayorías que armen y los números que tienen”.

“Allí se impuso el bloque conformado por el Partido Centro Democrático, Partido Liberal y Partido Conservador. Que definieron que arrancaba el Partido Conservador con la fuerza mayoritaria entre el Partido Conservador, que seguía el Partido Liberal y el Centro Democrático pidió el tercer año”, puntualizó.

En medio de esta contienda, los conservadores también chocaron con el Centro Democrático, pues Paloma Valencia salió en defensa de su colectividad y dijo que este “ha sido el partido que ha estado liderando la oposición todos estos años, no están pidiendo que les den la presidencia del Congreso, el partido se lo ganó trabajando todo este tiempo”.

Por su parte, desde el Partido Conservador manifestaron que “los hechos hablan por sí solos. Cuando el país necesitó una defensa de la independencia del Congreso, la Constitución y el equilibrio de poderes, Efraín Cepeda como Presidente del Congreso actuó con firmeza frente a los ataques y amenazas del Gobierno Nacional, esto fue reconocido por Colombia y los partidos de oposición. Hoy Colombia enfrenta desafíos mucho más grandes que nuestras diferencias. Es momento de dejar las discusiones y unirnos para fortalecer las instituciones, recuperar la seguridad, impulsar el crecimiento y devolverles la confianza a los colombianos. El país espera grandeza, no divisiones”.

La puja continúa y debe definirse y finiquitarse el próximo 20 de julio, día en que se posesiona el nuevo Congreso que legislará durante los siguientes cuatro años.

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