La pelea en el Congreso entre Piedad Córdoda y Miguel Polo Polo

Los congresistas Piedad Córdoba y Miguel Polo Polo lanzaron varios comentarios criticándose luego de que la senadora del Pacto Histórico dijera durante una sesión que el representante carecía de cerebro y no se consideraba negro por pena.

El comentario que inició todo fue el de Córdoba durante una sesión en la Comisión Séptima del Senado, donde hacía presencia la vicepresidenta Francia Márquez, quien fue citada para dar explicaciones sobre el funcionamiento del ministerio de la Igualdad.

“Un tipo que no tiene cerebro, que se llama Polo Polo, acaba de decir que la vicepresidenta la única gracia que tiene, es haber condenado a una señora que le dijo simio. Eso, Francia, tiene que ver mucho con la conciencia. Él es negro, pero no se siente negro, es afrodescendiente, pero no se siente ello, a él le da pena”, dijo la senadora dirigiéndose a la vicepresidenta.

Desde otro salón del Congreso, Polo Polo respondió al señalamiento y cuestionó la llegada de Córdoba al Senado y algunas de las labores que ha ejercido relacionadas con el conflicto armado: “Respete, yo estoy muy orgulloso de mi raza negra, a quien represento en esta curul, le duela o no a la extrema izquierda de este país”.

Agregó: “Motivo de vergüenza debe ser que una mujer que es cómplice de terroristas, violadores de niños, de derechos humanos, de comunistas, que es familia, incluso, de personas condenadas por narcotráfico y extraditadas como su hermano, hoy esté ocupando una silla en el Congreso”.

