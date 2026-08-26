“La Policía ya capturó dos personas”: ministro Lara sobre presunta provocación de incendios

Ministro del Interior designado, durante el empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien se encuentra al frente de la gestión para mitigar los incendios forestales en el departamento del Tolima desencadenados por el fenómeno del niño, aseguró que la Policía capturó a dos personas porque “ hay indicios de acción criminal” en medio de la emergencia.

Estas declaraciones llegan luego de que tanto Lara como el presidente Abelardo de la Espriella y la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, advirtieran por presuntos incendios provocados y acciones criminales.

“Mañana estaré personalmente en Ibagué coordinando las operaciones y verificando en terreno el despliegue de todas las capacidades necesarias para enfrentar esta emergencia”, dijo este miércoles el jefe de Estado.

Lea: ¿En qué va la gestión de la crisis por el terremoto?: las últimas acciones del Gobierno

“Quiero informar que tenemos serios indicios de manos criminales en los incendios forestales que han ocurrido en el departamento, por esa razón decidí colocar directamente en mi calidad de gobernadora una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en averiguación de responsables, con las pruebas pertinentes, porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. A las personas que hayan cometido -si lo han cometido, obviamente si existen esas manos criminales-pues vamos a llegar a aplicar el rigor de la ley y eso es lo que le vamos a pedir a la Fiscalía y a la justicia”, manifestó Matiz.

En esta misma línea, el presidente aseguró que algunos de estos incendios estarían siendo provocados por actores criminales, razón por la que se fortalecerá la presencia de la Fuerza Pública en varios municipios. El mandatario nacional indicó que “hay indicios de que algunos incendios forestales están siendo provocados deliberadamente y he ordenado actuar con toda la contundencia del Estado”. Ese accionar lo catalogó como “gravísimo” e impartió la orden de fortalecer la presencia de las autoridades en los municipios de Suárez, Coello y San Luis.

“Se investiga si existe una relación entre la generación deliberada de incendios, la distracción de las autoridades y posteriores acciones criminales contra la seguridad y la infraestructura”, dijo el presidente.

Puede interesarle: MinVivienda no asistirá a debate de control político por terremoto: pidió aplazamiento

Por su parte, en este reporte Lara informó que “luego del reporte de la Dirección Nacional de Bomberos hay focos activos en 11 municipios: Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar. Anoche se intensificaron especialmente en San Luis y Coello. Se combatió hasta las 4:30 a.m. protegiendo viviendas y torres de energía. Se trabaja en tierra con Bomberos, Defensa Civil, Ejército, Policía y comunidad. Parte de los focos se originan por barreras contrafuegos no técnicas, hoy salen 12 bomberos de refuerzo desde Yopal con cisterna. Hemos pedido a la UNGRD apoyo urgente con equipos (mangueras, motosierras y motobombas)”.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.