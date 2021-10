La propuesta de un sector de Alianza Verde para zanjar su diferencias internas

Ante las fisuras en las toldas verdes, una facción del partido planteó la posibilidad de ir a la primera vuelta presidencial con uno de sus candidatos internos, para no terminar bajo la sombra del Pacto Histórico o la Coalición de la Esperanza. “Los partidos que renuncian a su representatividad y a su dignidad, terminan como rémoras”, dicen.

La Alianza Verde pasa por su momento más complicado. Escoger su ruta hacia las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 dividió al partido de tal forma que la escisión de la que alguna vez se habló parece inevitable, aunque esta solo se podrá efectuar hasta después de los comicios del próximo año. El dilema entre apoyar el Pacto Histórico o la Coalición de la Esperanza abrió unas grietas que parecen difíciles de reparar, y más luego de las encuestas que contrató el partido para aclarar su rumbo, pero que no hicieron otra cosa que oscurecerlo más.

La tensión se mantiene entre dos grupos. En uno están el precandidato Carlos Amaya y la senadora Angélica Lozano, entre otros, que hacen fuerza por presentarse en primera vuelta junto a los cinco candidatos de la Coalición de la Esperanza (Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Jorge Robledo y Juan Manuel Galán). El otro lo integran el copresidente Carlos Ramón González, el representante Inti Asprilla y otras figuras del ala de centro-izquierda del partido, que esperan juntarse con el Pacto Histórico de Gustavo Petro, Francia Márquez, Alexander López y otras candidaturas alternativas y de izquierda.

Hay otro grupo que espera quedar en libertad para decidir su apoyo en la carrera hacia la Casa de Nariño, pero en la mitad de esas tres posturas hay quienes defienden los colores del partido y esperan que, mínimo, llegue a primera vuelta con un candidato delas entrañas del partido del girasol. Esa fue la propuesta que hizo este miércoles un sector del partido que pide llegar a las elecciones con una candidatura única e independiente.

La precandidata presidencial Sandra Ortiz, el senador Iván Name, directivos de cinco municipios y concejales y diputados de varias ciudades, emitieron una carta en la que piden considerar una tercera alternativa para zanjar el conflicto interno del partido. En total son 13 miembros de Alianza Verde que le piden a sus copartidarios considerar la opción de apoyar una candidatura interna, que encarne ideas de centro, como alternativa al Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza.

En la misiva, los representantes del verde justifican su postura en atender “la confianza que millones de colombianos vienen depositando en nuestro Partido desde su fundación”. Agregan que eso les dicta “una responsabilidad política basada en unos principios propios del partido que no podemos eludir” y que la doctrina del centro político “que deben representar” radica en alejarse de modelos que califican como “extremistas”.

Sn hacer referencia puntual a uno u otro grupo de candidatos, los firmantes de la carta critican que “unos pretenden mantener un país indefensable, de privilegios y excluyente orden desigual”, mientras otros pretenden “derribar la institucionalidad democrática para darle paso a fallidas fórmulas de anárquicos contenidos que desquician el presupuesto fundamental de una convivencia pacífica”.

También mencionan que, de seguir esta dinámica, no hay otro camino que el resquebrajamiento del partido y la disminución como opción de poder. “No se trata de irnos para algún costado del camino, sino representar al 71 % de los colombianos que están en el centro”, agregaron quienes convocan esta tercera opción.

Además de Ortiz y Name, la carta lleva las firmas de los directivos Ronalt Castilla (Cesar), Óscar Pérez (Sucre), Raineer Rodríguez (Bolívar), Arinda Gandara (Bolívar) y Eduardo Moreno (Chocó); los diputados Carlos Julio Diazgranados (Magdalena), Henry Mosquera (Chocó), Robinson Galván López (Cesar) y los concejales María Clara Name (Bogotá), Flower Enrique Rojas (Cali) y Jair Antonio Díaz (Cúcuta).

En su mensaje final, estos representantes del partido piden a los demás miembros “que asuman esta interpretación y esta ruta digna y acorde a su misión histórica” y escoja en una consulta interna a su candidato único para competir en la primera vuelta presidencial. “Los partidos que renuncian a su representatividad y a su dignidad, terminan como rémoras adheridos a otros destinos y perdiendo su lugar en la historia y en la memoria de sus pueblos”, concluyeron.

Vale recordar que en la baraja de precandidatos verdes están Carlos Amaya, Camilo Romero y Sandra Ortiz, que según la encuesta del CNC, un de las tres que contrató el partido, tienen 6 %, 4 % y 2 %, respectivamente, de intención de voto entre los simpatizantes del partido. En esa misma encuesta, Gustavo Petro, con 27, % y Sergio Fajardo, con 22 %, se quedaron con los primeros puestos.

Un escenario similar plantea otras de las encuestas, la de Ecoanalítica. Mientras Petro con 35,3 % y Fajardo con 17,8 % puntean, los precandidatos verdes no superan el 3 %. Romero obtuvo un 2,3 %, Ortiz 1,3 % y Amaya 0,8 %. La encuesta también incluyó a otros nombres del partido como Jorge Londoño, Iván Marulanda y Antonio Sanguino, que ya salieron de la carrera presidencial y no alcanzaron al 1 %. El escenario no es el más optimista, teniendo en cuenta que en ambas mediciones, por encima de los precandidatos del partido, están Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Jorge Robledo y hasta Rodolfo Hernández.