La turbulencia de Juan Manuel Santos en el vuelo de Toronto a Bogotá

El expresidente recordó el hecho de forma graciosa y subió un meme en el que comparó el suceso con la historia de la película "La terminal" (2004).

Tal como Viktor Navorski (Tom Hanks), en la película La terminal (2004), el expresidente Juan Manuel Santos se quedó atrapado por algunas horas en un aeropuerto de Toronto (Canadá), tras no poder hacer el abordaje de un vuelo con dirección a Bogotá en junio de este año.

Así lo contó Héctor Abad Faciolince en su columna de hoy para El Espectador, en donde, según el escritor, un expresidente (sin decir su nombre) no pudo abordar el vuelo de la aerolínea Avianca. “Para evitar este tipo de prejuicio, voy a contar un milagro sin decirles el santo”, dijo en su texto.

Frente a la columna, empezó la especulación sobre el personaje que tuvo el incidente con Avianca y Air Canada y, todo indicó que se trataba de Santos, quien esta tarde confirmó que efectivamente él fue el protagonista del suceso.

“En el momento de embarcar se les informa que no pueden entrar al avión. Cuando el ciudadano y su esposa intentan pedir explicaciones, no se les da ninguna. Simplemente les repiten que no pueden embarcar. Es más, les piden que se retiren, que ahí estorban”, contó Faciolince en la columna.

La información causó toda clase de reacciones, incluyendo la del expresidente Santos, quien señaló que el incidente es “de vieja data. No vale la pena revivirlo. Lo importante es que a ningún pasajero le pase lo que nos pasó a nosotros”.

El incidente con Avianca y Air Canada es de vieja data. No vale la pena revivirlo. Lo importante es que a ningún pasajero le pase lo que nos pasó a nosotros. pic.twitter.com/ewCip9uNmP — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) August 22, 2022

Por su parte, Avianca contradijo lo expuesto por Faciolince y aseguro que a Santos no se le negó el abordaje, sino que “se presentó un retraso con su vuelo de Air Canada, el cual afectó la conexión que tenían con un vuelo nuestro”, por lo que se hizo la reacomodación en un vuelo posterior y se rembolsó el costo de los tiquetes adicionales.

Avianca NO negó el embarque al expresidente @JuanManSantos y su esposa. Se presentó un retraso con su vuelo de @AirCanada el cual afectó la conexión que tenían con un vuelo nuestro. En imagen detalles: pic.twitter.com/kCJRhODW63 — Avianca (@Avianca) August 22, 2022

A propósito de incidentes en el abordaje, a través de un proyecto de ley, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, busca regular y acabar con los abusos frente a los tiempos de espera, retrasos y cancelaciones de vuelos de manera injustificada. “Vamos a ponerle freno a la situación crítica sobre los usuarios del transporte aéreo en Colombia”, manifestó el congresista.