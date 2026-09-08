“Este Gobierno tiene capacidad de hacer en el Congreso”: Lara habla de “coalición amplia”

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha comenzado acercamientos con el Congreso para plantear una hoja de ruta sobre las prioridades. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El gobierno de Abelardo de la Espriella consolidó una mayoría en el Congreso que hoy discute el monto del presupuesto de COP 634,5 billones. En medio de ese debate, en el que el Legislativo ya le dejó claro al Ejecutivo que tendrá que negociar, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió a la relación entre los poderes y dejó claro que la Casa de Nariño tiene con qué aprobar sus proyectos.

“Frente al nerviosismo, quiero ser claro: este Gobierno tiene capacidad de hacer en el Congreso”, dijo en su cuenta de X.

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El jefe de la cartera encargada de la política estuvo presente en las discusiones que se dieron este lunes en el Capitolio con las comisiones económicas y desde allá aseguró que hay “armonía” entre los dos poderes. Pero también reafirmó que las relaciones tienen que ser “transparentes y sobre la mesa”.

Lo cierto es que la radiografía de los partidos deja al oficialismo con más de 180 votos en el pleno del Congreso. A sus filas llegaron el Partido Liberal, el Partido de la U, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional, Creemos, ASI, el Partido Demócrata, Liga Gobernantes Anticorrupción, Defensores de la Patria y Colombia Justa Libres, aunque los últimos tres no tienen representación en el actual Legislativo. Eso sí, en el lapso de estos cuatro años, todos tienen posibilidad de cambiar de posición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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El guiño de esos partidos también define el acercamiento del Ejecutivo de De la Espriella con el Capitolio. Aunque la relación no es del todo fluida, ya se han dado diálogos entre el presidente del Congreso, Honorio Henríquez (Centro Democrático), y el ministro del Interior para ver cómo reencauzar la relación. En todo eso, por ejemplo, no cayó bien que los jefes de cartera no estuvieran presentes en los debates sobre el presupuesto la semana pasada y por eso se les ha exigido mayor presencia.

“Tienen que venir a dar la cara en los debates. Yo no voy a permitir que no vengan a debatir en las sesiones plenarias, no pueden delegar. A mí me corresponde como presidente hacer cumplir la Ley 5°”, señaló el presidente del Senado en su momento.

De todo eso también estarán pendientes los movimientos en independencia y los de oposición. Entre los primeros están el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), la Alianza Verde, La Fuerza, el Partido Ecologista Colombiano y MIRA. En el segundo, el Pacto Histórico, En Marcha y MAIS.

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