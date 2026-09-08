Así están las cargas en el Congreso para la discusión del presupuesto de De la Espriella

Los ministros Rodrigo Lara (Interior) y Miguel Gómez (Hacienda) dialogaron con los congresistas de las económicas. Foto: Archivo Particular

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A pocos días de la fecha límite para que las comisiones económicas aprueben el monto del presupuesto presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, los ministros siguen en diálogos con los congresistas. Este lunes, se volvieron a reunir para discutir el proyecto que plantea una cifra de COP 634,5 billones.

Los ministros Rodrigo Lara (Interior) y Miguel Gómez (Hacienda) estuvieron presentes en la reunión con los presidentes de las comisiones y los ponentes del proyecto. Ese encuentro se dio después de reclamos de los legisladores sobre la ausencia de los altos funcionarios del Ejecutivo en la discusión del pasado miércoles, que hicieron que se levantara la sesión. En esta ocasión, el jefe de la cartera encargada de la política aseguró que existe una “coalición amplia”.

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“Es importante que los mercados y los tenedores de bonos sepan que entre Gobierno y Legislativo hay armonía, que hay un esquema Gobierno-oposición muy claro y que el bloque de Gobierno es el mayoritario”, dijo Lara.

Las comisiones tienen hasta el 15 de septiembre para evaluar y votar el monto del presupuesto, y 10 días después se vence el plazo para votar el articulado. Tras esa decisión, las plenarias recibirán el proyecto y tendrán hasta el 20 de octubre para aprobarlo. En caso de que eso no ocurra, se seguirá el mismo camino de los últimos dos presupuestos: serán devueltos y será el presidente, Abelardo de la Espriella, quien podrá expedirlo con las modificaciones que se hayan planteado en las comisiones.

En todo caso, con las declaraciones de los partidos sobre su posición frente al Ejecutivo, la Casa de Nariño es optimista frente a esa decisión. La radiografía del Capitolio deja al oficialismo con más de 180 votos en el pleno del Congreso y con el Partido Liberal, el Partido de la U, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional, Creemos, ASI, el Partido Demócrata, Liga Gobernantes Anticorrupción, Defensores de la Patria y Colombia Justa Libres, aunque los últimos tres no tienen representación en el actual Legislativo.

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¿Cómo están las cargas en las económicas?

En la Comisión Tercera del Senado son 15 miembros. Allí, el Gobierno tendría 10 aliados: David Barguil, Cristian Garcés, Juan F. Caicedo Callejas, María Angélica Guerra, Juan Carlos Garcés, Sara Castellanos, Edgardo Espitia, Alix Vargas, Gustavo Moreno y Yesid Pulgar. Pero también hay una independiente (Andrea Padilla) y cuatro opositores (Martín Caicedo, Deisy Osorio, Alejandro Ocampo y David Racero).

En la Comisión Cuarta del Senado las cifras son parecidas. En ella, hay 10 senadores cercanos al Ejecutivo: Carlos Meisel, Enrique Cabrales, Diela Benavides, Luis Díaz, Wilmer Carrillo, Laura Fortich, Álvaro Monedero, Wilder Escobar, Carlos Farelo y John Bermeo. Hay un independiente (Carlos Enríquez) y cuatro opositores (Wilson Arias, Laura Ahumada, Aida Avella y Kamelia Zuluaga).

En la Cámara también hay un panorama favorable para el Gobierno. En la tercera, que cuenta con 31 miembros de esa comisión, contarían con 22 aliados de su coalición: Óscar Pérez, Jhon Berrío, José Ardila, Carlos Osorio, Santiago Castro, Alfredo Cuello, Juan Gómez, María Salas, Juliana Aray, Carlos Cuenca, Estefanel Gutiérrez, José Abdalá, Milene Jarava, Camilo Ávila, Diego Ariza, Camilo Gómez, Yolanda Wong, Héctor Chaparro, Mello Castro, Jorge Tovar, Kelyn González y Pedro Paternina). Hay tres independientes (Catherine Juvinao, Yamit Hurtado y Karen López) y seis opositores (Amaury Pérez, Fernando Arias, Francy Moreno, Jaime Santamaría, Jorge Bastidas y María Pizarro).

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En la Cuarta son 29 miembros. El Gobierno tiene de su lado a 19 legisladores: Juan Zuluaga, Durgues Espinoza, Jesús Lorduy, Hilda Gutiérrez, Nelly Mosquera, Chadam Rosado, Carlos Pantoja, Andrés Montes, Guillermo Alvira, Alejandro Martínez, Jhon Pérez, Welfran Mendoza, Samir Radi, Carlos De la Peña, Franyela Bermúdez, Jezmi Barraza, César Barrera, Alexander Bermúdez y David Pinilla. Dos son independientes (Jhon Valencia y María Saboga) y ocho, opositores (Andrea Vargas, Luz Moncayo, Marco Hincapié, Miguel Grisales, Rosita Guevara, Orlando Rayo, Santiago Osorio y Carlos Arizabaleta).

Teniendo en cuenta que son 90 integrantes de las económicas, el Ejecutivo tiene como aliados a 61 legisladores, lo que supera con creces la mayoría simple. En todo caso, desde el Congreso han sido claros en que la declaración de partido de gobierno no significa que el Ejecutivo tendrá los votos asegurados y los congresistas han pedido negociación directa con los altos funcionarios para dejar claras las prioridades.

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