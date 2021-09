Las cuentas darían para censurar a mintic en Cámara

La aritmética con relación a la moción de censura contra Karen Abudinen, exministra de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), muestra que las mayorías ya están consolidadas para censurar a la exministra.

Cuando se informó de la citación a la votación para este viernes, contamos que con el Partido Liberal, la U, Colombia Justa-Libres y la oposición se alcanzaban por lo menos 81 votos, un margen muy riesgoso para el Gobierno y Abudinen.

Por dicha razón, congresistas y analistas vieron la renuncia de la barranquillera como una anticipación a los hechos que se presentarán ahora y una jugada del Gobierno, especialmente del presidente Iván Duque, quien supuestamente le pidió su renuncia, para evitar convertirse en el primer mandatario al que le censuran un alfil suyo.

Sin embargo, esto no detuvo a la Mesa Directiva de impedir la citación, aun cuando su presidenta, Jénnifer Arias, es integrante del Centro Democrático, único partido que, mayoritariamente, ha manifestado su respaldo a Abudinen.

En el transcurso de la renuncia y la citación, congresistas que no habían tomado partido han venido anunciado cuál es su posición. Es el caso del representante conservador, Juan Carlos Wills, quien hasta ahora es el único congresista de la bancada que ha informado públicamente su posición.

“Nos citan hoy a votar la moción de censura de la exministra, pero lo que vamos a hacer es un rechazo político. Hoy el Congreso de la República, la Cámara de Representantes, va a votar ese rechazo a la afectación tan grande que les hicieron a tantos niños, que tienen frustrado el derecho del internet y la educación, que es uno de los derechos más importantes de nuestros niños. En defensa por ellos voy a votar de manera positiva”, publicó Wills en sus redes sociales.

De Cambio Radical, otro partido que presentó divisiones internas por el tema de la moción entre los congresistas de la casa Char –a la que pertenece Abudinen– y la facción de Germán Vargas Lleras –que está a favor de la moción–, son pocos los que han informado su decisión, pues no hay decisión de bancada al respecto.

Entre ellos están José Daniel López: “No dudo en votar sí a la moción de censura contra la ministra”, escribió en su cuenta de Twitter. Por la misma línea hablaron Ángela Sánchez y Ciro Fernández.

#NoDudo en votar SÍ a la moción de censura contra la Ministra TIC esta tarde en @CamaraColombia. — José Daniel López (@lopezjosedaniel) September 10, 2021

“Votaré a favor de la moción de censura. El país no puede seguir siendo testigo del manejo de recursos públicos sin que nada suceda. Pedimos celeridad en la investigación y en la recuperación de estos recursos. Los niños esperan”, manifestó la representante Sánchez.

Votaré a favor de la moción de censura, el país no puede seguir siendo testigo de mal manejo de recursos públicos sin que nada suceda.



Pedimos celeridad en la investigación y en la recuperación de estos recursos, los niños esperan. — Ángela Sánchez Leal (@AngelaSanchezL) September 10, 2021

Y Fernández comentó: “Hoy votaré sí a la moción de censura contra la ministra TIC. La gente exige respeto a los recursos públicos y hay que actuar en consecuencia”. Por su parte, César Lorduy, que defendió a Abudinen en el debate, argumenta que ya no hay lugar para la votación.

Hoy votare SÍ a la moción de censura contra la Ministra TIC. La gente exige respeto a los recursos públicos, y hay que actuar en consecuencia. pic.twitter.com/4muodBwxjN — Ciro Fernández (@CiroFernandezN) September 10, 2021

“La votación resulta facultativa de quien tiene la potestad de convocarla. Esto es, no hay obligación expresa de hacerla, pues el fin último se ha cumplido”, escribió Lorduy.

Según las cuentas de El Espectador, con estos votos sumarían 85 a favor de la moción. Siendo así, faltarían apenas dos votos para que, por primera vez en la historia del país, se censure a un ministro del gobierno de turno.

Uno de esos dos votos faltantes será el del representante Gabriel Santos, del Centro Democrático, quien en el debate de moción de censura fue el único de su bancada que le pidió la renuncia a Abudinen. Y aunque ese día prometió someterse a la decisión de bancada, tiene libertad para votar afirmativamente el recurso.

Así las cosas, queda un voto para decidir el futuro de la moción, el cual puede provenir o de Cambio Radical o el Partido Conservador, sin embargo, una fuente dentro de la tolda azul confirmó a El Espectador que, por decisión de bancada, no votarán. En conclusión, sobre Cambio recae la última decisión con relación a la moción.

Aunque las cuentas están, pueden pasar varios escenarios para evitar la votación. Uno, que no haya quórum y no pueda votarse la moción. Según rumores, algunos representantes liberales y de la U no asistirán a la sesión por compromisos con el Gobierno. Los conservadores responderán al llamado a lista, pero se ausentarán a la hora de dar un sí o un no.

Y por otro lado, un representante de la bancada independientes cree que, para evitar la votación, se presentará una proposición para aplazar la discusión y esta logra las mayorías. Terminando ahí el capítulo de Abudinen con la Cámara de Representantes.