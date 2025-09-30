Se agita cumbre de oposición del próximo 15 de octubre: otras partidos piden pista

Delegados del Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe y del Cambio Radical del exvicepresidente Germán Vargas se reunieron en Bogotá; alistan una cumbre de oposición. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las dos principales fuerzas de oposición en el Congreso, el Centro Democrático y Cambio Radical, siguen firmes en su intención de llevar a cabo una gran cumbre de sus congresistas y principales fichas políticas de cara a la contienda electoral del próximo año. Como lo contó en su momento este diario, se trata de una iniciativa que se viene cocinando desde hace varios meses en medio de las charlas sobre la conformación de un bloque amplio de derecha para enfrentar al petrismo en las urnas. Tanto el expresidente Álvaro Uribe como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefes de las dos colectividades en cuestión, siguen de cerca estas movidas.

Este mismo martes la bancada de Cambio Radical se reunió en el centro de Bogotá para continuar con la preparación de la cumbre y se espera que esta tarde haya una reunión entre representantes de dicha bancada y del Centro Democrático. Las partes están organizando la agenda del encuentro, que incluirá la participación de varios voceros y de expertos en temas electorales y de seguridad para plantear debates sobre el momento que vive el país.

Lea también: “Exigimos garantías al gobierno Petro”: oposición tras atentado a exconcejal en Arauca

Aunque en ninguna de las dos toldas se habla oficialmente de una alianza, lo cierto es que varios alfiles de ambos lados insisten en que la cumbre del 15 de octubre es el primer paso para unir fuerzas e intereses en marzo de 2026, cuando se espera, además de las elecciones para elegir a un nuevo Congreso, las consultas del oficialismo y la oposición para decantar la lista de candidatos y elegir un nombre fuerte de ambos lados que compita en la primera vuelta.

Estos avances han despertado el interés de otras fuerzas políticas que también están en la orilla de la oposición a Petro. El Partido Conservador es una de estas, pues incluso sus directivos han sido claros en que se sumarán a una consulta de centroderecha para enfrentar a Petro y han participado en varias reuniones con el Partido Liberal, La U e incluso Cambio Radical. En estos encuentros, que se han dado en la casa del expresidente César Gaviria, se ha conversado sobre la fórmula para coavalar a los candidatos de la mencionada consulta de los sectores tradicionales.

No se pierda: “Productos en decadencia”: lo que hay detrás de afirmaciones del presidente Petro sobre TLC con EE. UU.

Los conservadores, aunque tienen disidentes en la Cámara y Senado, desde la cúpula del partido se mantienen en la intención de no apoyar la agenda del presidente Petro y, de hecho, este martes anunciaron que votarán en contra de la reforma a la salud 2.0 del Gobierno, lo que confirma, según voces del Capitolio, el interés de este sector de sumarse a las reuniones de alto nivel de la oposición.

Se espera que esta cumbre también sea un banderazo para reactivar las conversaciones con La U, los liberales, algunos partidos cristianos y varios precandidatos presidenciales por firmas que van por el mismo camino ideológico y político. Este sector continuará con sus movidas internas mientras el Pacto Histórico protagonizará la primera medición en urnas el próximo 26 de octubre.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.