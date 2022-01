“Le estamos fallando a los colombianos”: el mea culpa dentro de Centro Esperanza

Los líderes de la Coalición Centro Esperanza son Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Ingrid Betancourt, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo y, su cabeza de lista al Senado, Humberto de la Calle. Foto: Archivo particular

En medio de la tensión que por estos días ha permeado el ambiente dentro de la Coalición Centro Esperanza –a raíz de la disputa pública entre los precandidatos Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria–, este viernes se conoció un mea culpa interno, en el que uno de sus integrantes reconoce que con ese tipo de enfrentamientos “le estamos fallando a los colombianos”.

La reflexión la hizo el también precandidato Juan Fernando Cristo que, sin referirse a la disputa entre Betancourt y Gaviria, instó a la “sensatez”, advirtiendo que no pueden ser ejemplos de unidad si dentro “estamos en una peleadera permanente”.

“Invito a mis compañeros de la Coalición de la Esperanza a la unidad y a la sensatez. Le estamos fallando a los colombianos. No podemos defraudarlos. Millones de compatriotitas están esperando nuestras propuestas, que les contemos qué vamos a hacer para transformar y unir al país. Tenemos que parar estar pelotera. No podemos ser ejemplo de unidad para los colombianos si aquí adentro estamos en una peleadera permanente”, dijo.

Lo que hay de fondo es el ultimátum que le lanzó Betancourt a la Coalición para solicitar que los siete aspirantes a la Casa de Nariño –que participarían en la consulta el 13 de marzo–, definan si admiten o no las adhesiones de políticos tradicionales. Lo anterior, luego de que la precandidata por Verde Oxígeno increpó a Gaviria por las recientes adhesiones de políticos como los senadores Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) y Germán Varón Cotrino (Cambio Radical). En respuesta, en medio de una discusión pública durante un debate, el precandidato por Colombia Tiene Futuro le dijo “hipócrita” y “oportunista”.

Ante ello, Cristo instó a los integrantes de la Coalición a salir a las calles y plazas a hacer campaña: “A presentar nuestras propuestas, emocionar a los colombianos y convocarlos a que nos acompañen el próximo 13 de marzo en la coalición. Unidad y transformación debe ser la consiga de la coalición”, agregó.

Apenas este jueves, Betancourt dijo en una rueda de prensa que la Coalición Centro Esperanza debe definir qué posición tomará frente a estas movidas políticas que, a su juicio, son el camino hacia la corrupción. “Esta es nuestra prueba de fuego. Sé que esta posición intransigente puede incomodar y no será del agrado de muchos, pero no busco que me quieran, sino que sepan cómo voy a actuar como su presidenta. La forma en cómo se llega al poder define cómo se gobierna”, declaró.

La aspirante reivindicó que “no le debo nada a nadie”, asegurando que es libre y “lograr mi libertad fue un esfuerzo de toda Colombia”. Para Betancourt, movidas como las de Alejandro Gaviria son de “tolerancia cero” pues cree que se deben mantener “sin compromisos” de cara a otros actores políticos con sed de poder. Así, relacionó los apoyos a Gaviria con las “maquinarias” y la “corrupción”.

Al respecto, Alejandro Gaviria manifestó que él quiere “unir a Colombia alrededor de un propósito común”, pidiendo, además, que en la Coalición Centro Esperanza no se dividieran. “Yo represento el centro político. Un centro político liberal y progresista que sea protagonista del cambio de verdad, de las reformas que necesita Colombia, del cambio en serio. Rechazo todas las acusaciones, no soy politiquero ni clientelista. Lo he demostrado una y otra vez, con el ejemplo, con hechos en mi vida, como educador primero, como funcionario y como economista”, expresó en su defensa.