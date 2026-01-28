Lester Toledo responde a Lafaurie por acusarlo de adulterar consulta del Centro Democrático

Toledo responde a acusaciones de Lafaurie sobre adulterar los resultados de la consulta del Centro Democrático. Foto: Archivo Particular

En una carta de cuatro páginas, Lester Toledo, exasesor del asesinado Miguel Uribe Turbay, respondió a las acusaciones de José Félix Lafaurie sobre su papel en la presunta adulteración del proceso interno con el que el Centro Democrático terminó proclamando a Paloma Valencia.

Toledo criticó los choques entre María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Turbay durante la precampaña para elegir al candidato de ese partido. Menciona que tanto Cabal como Lafaurie “no tuvieron ningún reparo en acusar vilmente a Miguel Uribe Turbay de tramposo, mañoso”, cuando según indica Uribe Turbay “los barría en todos los estudios de opinión”.

“Esos mismos, que tuvieron luego el descaro de aparecer con lágrimas de cocodrilo en la Clínica Santa Fe al día siguiente del terrible magnicidio contra Miguel a darse golpes de pecho. Los mismos, que después emprendieron una campaña negra sin cuartel contra el honorable señor Miguel Uribe Londoño”, agregó en su misiva.

En las acusaciones que realizó Lafaurie, señala que tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay, el consultor político “pasó de asesorar a María Claudia Tarazona, a ser asesor paralelo de Juan Carlos Pinzón y del propio Miguel Uribe Londoño”.

Frente a su relación política con Tarazona, Toledo respondió que jamás ha habido una relación profesional con la viuda Uribe Turbay. “La quiero mucho, pero no, nunca hubo ninguna asesoría calculada detrás de las palabras de María Claudia como el señor Lafaurie irresponsablemente asegura”, agregó.

Entre sus páginas se lee su respuesta sobre la presunta asesoría hacia el candidato del partido Oxígeno, Juan Carlos Pinzón, de quien mencionó no poder asesorar a alguien que no conoce. También negó querer contratar a Atlas Intel, pues afirmó que “la propia firma le manifestó al partido por escrito que nadie intentó contratarlos”.

El esposo de la senadora Cabal también contó en su carta una supuesta reunión en Madrid, durante los días en que María Corina Machado recibió su Nobel de paz, donde conversaron sobre la candidatura del Centro Democrático y, según afirma en el escrito, “Toledo afirma sin titubear siquiera que eso está arreglado y la candidata es Paloma Valencia”.

En su respuesta, agregó que estas acusaciones son falsas: “Ni siquiera he ido a Madrid en meses. Efectivamente, acompañé a María Corina Machado a la recepción de su premio en Oslo, Noruega, pero jamás fui a Madrid, sino que regresé directo Noruega-Estados Unidos.”

“Cabal es junto a Gustavo Petro, la política más repudiada de toda Colombia [...] Esa desfavorabilidad real es la que deberían enfrentar y atender en vez de año tras año continuar haciendo shows políticos de malos perdedores que en nada contribuyen a la causa democrática”, aseveró Toledo en el cierre de su carta al referirse a sus intentos por ser la candidata del partido en 2018 y 2022, cuando eligieron a Iván Duque y Óscar Iván Zuluaga, respectivamente.

Toledo es un consultor político venezolano que estuvo inmerso en la campaña del asesinado Miguel Uribe Turbay. Fue parte del equipo fundador del partido Voluntad Popular junto a Leopoldo López y ejerció como diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia entre 2012 y 2017. Desde que salió de su país ha asesorado a otros políticos de derecha como Nayib Bukele en El Salvador.

Nosotros no hemos renunciado a nada. Nosotros le estamos diciendo al partido: dennos una salida digna porque de la manera como se han dado una serie de eventos, no nos sentimos satisfechos. No nos sentimos interpretados.



Mis declaraciones en @NoticiasCaracol 👉🏼… pic.twitter.com/JLQ2crvON3 — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) January 28, 2026

Las acusaciones de Lafaurie ocurren un mes después de la derrota de su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, en el proceso interno del Centro Democrático. En ellas señala que los resultados de dicho proceso fueron adulterados por Lester Toledo, Nubia Stella Martínez y José Obdulio Gaviria.

Una situación que termina de agrietar al partido desde adentro, con la suma de un pedido formal de escisión de la colectividad para que él y su esposa puedan formar una nueva colectividad en el futuro.

