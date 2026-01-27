“Tienen que devolverlo”: Petro habló de Nicolás Maduro y le envió fuerte mensaje a Trump

Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Agencia EFE

Este martes, en medio de un evento desde el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro le pidió a Estados Unidos devolver a Nicolás Maduro a Venezuela. El pronunciamiento del jefe de Estado colombiano se da una semana antes de la reunión que tiene prevista con su homólogo Donald Trump en Washington.

Durante su discurso, Petro criticó la acción militar contra Caracas. “Eso no es un acto contra Maduro, que se parece a Trump porque cree en el petróleo, como [Álvaro] Uribe. Pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”, dijo el presidente.

El mandatario también dijo que la historia recordará que Caracas fue la primera ciudad latinoamericana bombardeada. Con este pronunciamiento, desde diferentes sectores crecen los interrogantes sobre la agenda que llevará el presidente Petro a su reunión con Trump.

Una de esas voces es la del expresidente César Gaviria, que le envió una carta al mandatario para pedirle que tenga en cuenta la importancia de la reunión y que el presidente Donald Trump lo presionará con compromisos claros relacionados con la lucha contra el narcotráfico. “La prioridad estratégica debe ser clara: rehabilitar la confianza con el principal socioeconómico y de seguridad del país, evitando confrontaciones innecesarias y privilegiar resultados concretos y expresamente buscados”, le dijo.

De hecho, Gaviria le dijo que debe dejar a un lado las cuestiones ideológicas para tratar el tema Venezuela. “Como usted lo ha constatado personalmente, la diplomacia con carácter no se construye confrontando, sino generando respeto a partir de certezas y resultados. Colombia merece una política exterior que refleje su responsabilidad histórica y su vocación de estabilidad regional”, agregó.

El viaje del presidente a Estados Unidos iniciará dos días antes de la cita, el 1 de febrero, y se extenderá hasta el 5 de ese mes. Se espera que en su agenda también estén reuniones con alcaldes y gobernadores de ese país, colombianos que habitan en esa ciudad e incluso una visita a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Entre los miembros del gabinete que acompañará a Petro durante su travesía en Washington están la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien estuvo hace unas semanas en esa ciudad reunido con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña.

La embajada estadounidense en Colombia le concedió a la canciller Rosa Villavicencio un permiso temporal para viajar al país norteamericano por el tiempo que dure la visita diplomática. Este permiso fue tramitado después de la conversación que sostuvieron Villavicencio y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el pasado 23 de enero, donde acordaron los temas de agenda que tendrá el encuentro entre ambos mandatarios.

