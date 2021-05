Prácticas, judicaturas, rurales o cualquier trabajo que se cumpla en el pensum como requisito de grado será tenido en cuenta como experiencia laboral.

Este miércoles, la Comisión Sexta del Senado aprobó en tercer debate el proyecto de ley que pretende reconocer a las prácticas profesionales, pasantías, judicaturas, años rurales, monitorías e investigaciones como experiencia laboral. Eso sí, la actividad realizada que se certificará debe de guardar relación con el pensum académico cursado por el joven.

#ATENCIÓN Aprobado en 3er debate #LeyDePasantías, que permite que prácticas, pasantías y contratos de trabajo de estudiantes universitarios valgan como experiencia profesional.



Falta último debate en Plenaria del @SenadoGovCo. Hoy, ¡22,8% de jóvenes están desempleados! — José Daniel López (@lopezjosedaniel) June 3, 2020

“La ley de pasantías apunta a romper el círculo vicioso que presentan los jóvenes que buscan su primer empleo: no lo encuentran porque no tienen experiencia y no pueden acumularla porque no les dan la oportunidad”, explica el representante de Cambio Radical, José Daniel López, autor de la iniciativa. En palabras de su colega de partido, Erwin Arias, el proyecto “eliminará los obstáculos para que os jóvenes puedan ingresar a la vida laboral y productiva”.

Igualmente, el proyecto creará un Observatorio Nacional de la Juventud para tener datos y estadísticas consolidados sobre la situación laboral de los jóvenes en el país que ayuden a enfocar programas a favor de la población.

Y como último elemento, la iniciativa también le apunta a los jóvenes de la ruralidad, obligando que el 10% de los recursos que se destinan al agro se inviertan en la educación de esta población.

Respecto a los datos, López alerta que, en el pasado mes de abril, el desempleo juvenil llegó al 22.8%, el resultado más desfavorable desde 2001. “La pandemia terminó de agravar los problemas que presentan los jóvenes para ingresar al mercado laboral. Con esta iniciativa atendemos uno de sus mayores dolores de cabeza cuando buscan trabajo: la falta de experiencia. Es un paso que va en la dirección correcta para afrontar lo que se nos viene”, dijo el representante.

Antes del 20 de junio se debe de surtir el último debate en plenaria de Senado para evitar el hundimiento del proyecto que va a cumplir dos años de trámite.

