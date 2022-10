“Leyva no tenía conocimiento”: Cancillería sobre posible conflicto de intereses

. Foto: EFE - Carlos Ortega

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, fue señalado hace dos semanas por el representante a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero (Centro Democrático) de incurrir en conflicto de intereses no declarados. Hoy la Cancillería explicó las razones.

Todo reside en que la esposa y hija del canciller, María del Rosario Valenzuela y María Angélica Leyva, fueron socias de la compañía “Portulive Consulting Limited Liability Partnership”, que gestiona nacionalidades portuguesas desde hace aproximadamente dos años.

Al respecto, Forero hizo una petición a la Cancillería para que aclarara la situación del Leyva y explicará la razón por la que no hizo esa declaración antes de entrar en posesión.

“Él es hoy el canciller de Colombia, el encargado de las relaciones internacionales entre las que se encuentran las relaciones con el Estado de Portugal. Por esa razón, hubiera sido un acto de transparencia que él hubiera dicho que tenía esa empresa. El canciller debe explicarle y darle la cara a la opinión pública”, dijo Forero.

Ante la petición, la Cancillería respondió que Leyva no es socio o miembro de la junta directiva de esa empresa y, aunque su hijo Jorge Leyva Valenzuela aparece como director general, dicen que no declaró la situación pues no tenía conocimiento de ella.

“Al momento de posesionarse el señor ministro de Relaciones Exteriores no tenía conocimiento alguno de las situaciones relacionadas, y, en todo caso, ninguna de ellas constituye causal de conflicto de interés previo, por lo cual no habría podido declararlas como tal”, señalaron desde el Ministerio.

