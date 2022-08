Liberales en la Cámara envían tres nuevos nombres a Petro para Minvivienda

Acá liberales del Tolima apoyando la campaña de Petro. Actualmente, el partido aún no tiene participación en el gabinete. Foto: Cortesía

Faltan cuatro días para que Gustavo Petro asuma como el nuevo presidente de Colombia y el Partido Liberal, que se declaró partido de gobierno, aún no tiene participación en el gabinete. Aunque es cierto que faltan nueve ministerios por ser designados, también lo es que uno de los que se estaba tramitando era el Ministerio de Vivienda, que quedaría en manos de los liberales. De acuerdo con congresistas rojos, Perfiles que no encajan en el cargo, la propuesta de muchísimas hojas de vida y la incapacidad de la colectividad en ponerse de acuerdo son algunas de los factores que han generado este dilema que continúa abierto. Hace unas horas se dieron nuevas movidas.

¿Que es lo más reciente?

Las bancadas de Cámara y Senado tenían la tarea de reunirse esta semana para decidir qué nombres finalmente le propondrían a Gustavo Petro para el Ministerio de Vivienda. El Senado convocó encuentro ayer, pero no se concretó nada. La Cámara, en cambio, se reunió este miércoles. Carlos Ardila, representante por Putumayo y vocero en la Cámara, los citó para hablar de la agenda legislativa y la importancia de participar en el Gobierno en la medida que puedan también hacerlo en la construcción de las reformas que se debatirán, el tema de la elección del próximo contralor, y para resolver quiénes postularán para el Ministerio de Vivienda.

Al llamado atendieron cerca de 25 representantes, de los 35 que tienen curul en la Cámara, y hace pocas horas resolvieron los nombres de tres personas que serán consideradas para dirigir el noveno sector con más presupuesto: cuenta con casi cinco billones de pesos para sus programas.

Estos son: Héctor Riveros, director del Instituto de Pensamiento Liberal y columnista de La Silla Vacía; Rodrigo Rojas, exrepresentante por el departamento de Boyacá; y Eugenio Prieto, exsenador y exgobernador de Antioquia (2002-2003).

El representante Andrés Calle es el compromisario por parte de la Cámara, es decir, la persona encargada de llevar las tres hojas de vida hasta el presidente electo Petro. Antes, debe sentarse con el compromisario del Senado, Lidio García, para que esa corporación sume los nombres que ellos proponen. Todo este nuevo proceso se está dando porque la hoja de vida que más sonaba entre los liberales, que era la del exrepresentante José Luis Correa, fue devuelta porque, al parecer, su experiencia no se acomodaba al perfil de un ministro de Vivienda.

“Era obvio que proponer a José Luis Correa era algo que no iba para ningún lado porque su hoja de vida para el cargo era inservible. Esa es la verdad. Más con el nivel de ministros que está nombrando Petro: Correa es médico y es muy joven, tiene 31 años”, dijo un representante liberal que pidió quedar en el anonimato.

Opiniones sobre Héctor Riveros

En la reunión de este miércoles, el representante Juan Carlos Losada impulsó el nombre de Riveros por considerarlo un intelectual liberal con experiencia y con relevancia en la opinión. “Nos genera mucha confianza porque es nuestro amigo, siempre nos ha ayudado, hacemos parte del consejo programático del partido que lo maneja él. Por otra parte, lleva muchos años en el partido y tiene una buena relación con el expresidente Gaviria, pero además siempre ha tenido buena relación con los detractores de Gaviria. No genera ofensa y es un señor decente y tiene experiencia administrativa: fue secretario de Gobierno de Bogotá, viceministro y candidato a la Corte Constitucional. Es un señor que tiene peso”, expresó.

Sin embargo, otros congresistas opinan algo diferente. Otra fuente que accedió a hablar, pero con reserva de su identidad, afirmó que Riveros ha sido más un “ideólogo que un administrativo”, por eso no apoyó su nombre en la votación. “Riveros ha generado resistencia en la bancada y no he escuchado con tanta fuerza su nombre”, agregó.

Al respecto, consultamos y nos dijeron que a Héctor Riveros no le interesa el cargo. “El Ministerio de Vivienda es un lugar en el que no tiene mayor experiencia. Él no ha le ha pedido a nadie que lo postule y tampoco ha mandado la hoja de vida, pero entiendo en el esfuerzo en el que está el partido y algunos, generosamente, han pensado en su nombre, pero no tiene interés en ello”, aseguró alguien cercano al también panelista de Blu Radio.

Sobre Eugenio Prieto y Rodrigo Rojas

Los consultados, con reserva de nombre, también señalaron que aunque tanto Eugenio Prieto como Rodrigo Rojas suenan bien al interior de la bancada de Cámara, hay quizá dos inconvenientes: uno para Eugenio Prieto pues en campaña no apoyó a Petro, sino a sus contrincantes, y otro para Rojas, que es alguien con poca experiencia administrativa y a quien le pasa algo similar a lo que pasó con José Luis Correa: solo ha sido congresista.

“Rojas goza de buen consenso en la bancada y Prieto logra unir a dos matices de los liberales, pero Eugenio tiene un problema y es que en campaña estuvo con Federico Gutiérrez, con quien se tomó fotos, y luego apoyó a Rodolfo Hernández”, expresó uno de los representantes liberales que habló con este diario.

Otro dijo: “Yo postulé a Rodrigo Rojas para Minvivienda. Él es administrador de empresas, economista, es magíster, fue asesor de despacho en la gobernación, ha sido consultor del sector privado, diputado y representante. La bancada decidió enviar su hoja de vida y la de los otros dos”.

