Uribe envía mensaje y petrismo pide no confundir libertad con absolución.

Dos horas después de conocerse que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le concedió su libertad tras ser condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria, el expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje de gratitud. El tono desde la izquierda fue el contrario y aunque no se puso en duda la determinación del tribunal, sí se dejó claro que no la comparte y que se apelará, agregando que igualmente el exmandatario sigue condenado.

El mensaje de Uribe fue corto en comparación a los textos que ha compartido en los últimos días para cuestionar al presidente Gustavo Petro, hablar sobre las elecciones de 2026 y la línea que debería tomar la derecha y la muerte del senador Miguel Uribe, para cuyas banderas ya busca un reemplazo.

“Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por la sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, escribió Uribe en su cuenta de X.

Desde su partido, Centro Democrático, los mensajes de alegría han sido numerosos, reiterando que para sus militantes es claro que la jueza Sandra Heredia cometió errores al impartir una condena de 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal.

“La justicia colombiana acaba de determinar que la jueza le violó los derechos fundamentales al expresidente Uribe como tantas veces lo hemos advertido en las últimas semanas. Es una gran noticia para el partido y para Uribe”, dijo el presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, quien este martes sostuvo reuniones con los precandidatos presidenciales de la colectividad para que ingrese un nuevo aspirante en reemplazo del fallecido senador Uribe.

El llamado de la izquierda a “no confundir”

Mientras la derecha celebra, la izquierda recuerda que la decisión del tribunal no es sinónimo de inocencia ni de absolución y el otro protagonista de este proceso, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, aseguró que va a apelar.

"Desde las víctimas siempre hemos acatado las decisiones judiciales. Respetamos esta, pero no la compartimos.Tenemos la certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra y creemos que que la medida de la jueza Heredia era para protegernos. Vendrá la apelación”, indicó Cepeda desde el Congreso.

La precandidata de la misma colectividad María José Pizarro dijo que Uribe sigue siendo culpable y que se debe esperar a la segunda instancia.

“El expresidente Álvaro Uribe sigue en estos momentos procesado y condenado por una jueza de la república por delitos gravísimos en contra de la justicia. En ese orden de ideas tenemos que esperar a esta segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá, pero hasta el momento Álvaro Uribe es culpable”, dijo la senadora.

El también precandidato Gustavo Bolívar hizo un pronunciamiento en la misma línea: “Tranquilos, es libre, pero está condenado. Es libre, pero no es inocente. Es libre porque tres magistrados decidieron que él podía enfrentar la segunda etapa de su juicio en libertad”.

No confundan libertad con absolución.



La noticia sacude fuertemente el tablero político, pues si el expresidente ya participaba en política electoral, cuestionaba duramente a la justicia y al presidente Gustavo Petro desde su lugar de detención, ahora se espera su regreso a las plazas para impulsar la versión de su presunta inocencia.

La izquierda también se alista e incluso vienen creciendo los llamados para que Cepeda sea precandidato presidencial del Pacto Histórico.

