Liga de Gobernantes Anticorrupción busca constituirse en partido político

Rodolfo Hernández aspiró por la Liga de Gobernantes Anticorrupción. / José Vargas Foto: Jose Vargas Esguerra

Después de su breve intervención reconociendo los resultados electorales del 19 de junio, Rodolfo Hernández no había vuelto a aparecer, más allá de comunicados o publicaciones en redes. Este viernes, el excandidato presidencial volvió para hablar de varios temas, incluido el encuentro con el presidente electo Gustavo Petro.

De lado de lo anecdótico, Hernández confirmó que su movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, por el que aspiró, elevó solicitud al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se le reconozca la personería jurídica y convertirse en partido político. Además de él y su fórmula, Marelen Castillo, que aceptaron la curul que otorga el Estatuto de la Oposición a la segunda votación, el movimiento cuenta con dos representantes a la Cámara por Santander.

Una bancada pequeña, pero que suma votos. Hernández emprenderá el mismo camino que Petro hace cuatro años con la Colombia Humana para consolidar su proyecto político en partido, respaldado por la votación obtenida en segunda vuelta.

Luego de recibir luz verde por parte del CNE, la idea es convocar la asamblea nacional en Bucaramanga, redactar los estatutos, nombrar a los dirigentes y oficializarse como partido.

Hernández también se refirió a las críticas por no haber impugnado el resultado del pasado 19 de junio. “Nadie me trajo una prueba. Yo no puedo ponerme a prejuzgar para darle gusto a mi ego, así haya unas sospechas. Nadie me trajo una prueba y yo no la tengo y creo que nadie la tiene”, dijo en la transmisión a través de sus redes sociales.

Para él, su posición con relación a acatar los resultados fue la mejor, porque, de haber atizado un ambiente de fraude, “habría podido activar una fosforera y eso genera violencia”. Hernández dio detalles sobre el encuentro con Petro, quien, contó, le pidió perdón por el acaloramiento de la campaña electoral.

“Gustavo Petro apenas me vio me pidió que me levantara, que quería darme un abrazo con el fin de decirme perdóneme todo lo que lo lastimé. Eso me lo dijo, pues yo quedé sorprendido, yo lo abracé, él me abrazó y yo no creo que eso tenga algo de malo”.

El rol de Hernández en el Senado será el de control de las finanzas públicas, incluyendo una revisión a cómo dejará el país Iván Duque, la lucha contra la corrupción y la eliminación de privilegios a altos funcionarios del Estado.