Liquidador del Ministerio de la Igualdad anunció primera medidas para “blindar” recursos

John Milton Rodríguez, liquidador del Ministerio de Igualdad. Foto: Cortesia

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Este jueves se oficializó el nombramiento de John Milton Rodríguez como liquidador del Ministerio de la Igualdad. El excongresista llegó a ese cargo por designación del presidente Abelardo de la Espriella para cerrar formalmente esa entidad. Según explicó Rodríguez, su misión central será garantizar transparencia, austeridad y defensa estricta del patrimonio.

El funcionario también aseguró que la labor que desarrollará es fundamental para el momento que vive el país tras la crisis que desató el terremoto. En el gobierno calculan que la atención de las víctimas y la reconstrucción de las zonas afectadas podría acarrear costos cercanos a los COP 30 billones.

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“Estamos ante un hecho sin precedentes en la historia de Colombia, al ser la primera vez que se adelanta la liquidación de un ministerio; un desafío institucional al tratarse de una cartera con cinco viceministerios, 42 dependencias, más de 700 funcionarios de planta, además del Fonigualdad, que funcionaba como un ministerio paralelo con la más baja ejecución histórica de cualquier ministerio”, dijo Rodríguez.

Entre las primeras medidas anunciadas por el liquidador están el congelamiento contractual y presupuestal, para lo cual se expidió una circular que prohíbe cualquier tipo de contratación sin autorización previa. Así mismo, se pidió un informe de rendición de cuentas al liquidador saliente.

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“Esta solicitud abarca inventarios físicos, jurídicos y contables de activos, pasivos, procesos judiciales, contratación territorial y el estado detallado de patrimonios autónomos como el Fonigualdad”, se lee en los primeros documentos publicados por esa oficina.

¿Quién es John Milton Rodríguez?

Rodríguez es un pastor evangélico, reconocido principalmente por ser cofundador de la iglesia Misión Paz a las Naciones y del partido político cristiano Colombia Justa Libres. Fue senador de la República de Colombia entre 2018 y 2022, por esta colectividad para estrenarse como candidato presidencial en la campaña presidencial de 2022; en esa oportunidad consiguió 274.250 votos (equivalentes al 1,29 % del total).

Sin embargo, este año renunció al partido Colombia Justa Libres para apoyar al nuevo mandatario durante la carrera por la Casa de Nariño; además, es cercano al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

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