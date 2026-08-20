Congreso pone foco en control político y pedirá explicaciones a varios ministerios

Aspectos de la elección del nuevo Contralor General de la República (Jorge Eliécer Laverde) Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En las próximas semanas, el Congreso de la República citará a varios jefes de cartera para rendir cuentas sobre sus ministerios; además, empezarán a trazar el camino para elegir a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral.

Los senadores Christian Garcés, María Angélica Guerra, Juan Carlos Garcés y Yesid Pulgar citaron a debate de control político en la Comisión Tercera del Senado al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar; y a otros altos funcionarios de Hacienda para revisar la situación fiscal que recibe la administración de Abelardo de la Espriella.

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A su vez, la senadora del Centro Democrático Zandra Bernal anunció un debate de control político en la Comisión Séptima para el Ministerio de Trabajo, el SENA, la UGPP y el DANE, con el propósito de revisar las cifras y la situación actual del mercado laboral colombiano. La congresista advirtió que existe una brecha entre los indicadores oficiales de desempleo e informalidad y cuestionó las condiciones en las que el gobierno saliente dejará el empleo en el país.

Por su parte, el representante Julio César Triana citó a debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara al ministro de Justicia, Iván Cancino, al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) que serán nombrados por De la Espriella en los próximos días.

De acuerdo con el congresista, aunque el Gobierno Petro se comprometió a construir 9 cárceles y habilitar 10.000 nuevos cupos, a la fecha no se ha entregado ningún centro penitenciario y solo se han puesto en funcionamiento 378 cupos, cifra insuficiente frente al incremento de la población intramural, que creció en 6.246 personas.

Finalmente, Triana indicó que este debate busca establecer responsabilidades sobre la gestión del sistema carcelario de la administración anterior y establecer una radiografía para lo que sería la reforma integral al sistema penal y carcelario que desarrollará el presidente Abelardo de la Espriella.

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El siguiente pulso que deberá ser mediado por el Congreso es la elección de los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que será repartido por medio de una operación que da una silla por cada 33 congresistas que tenga un partido solo o en coalición. Bajo estos cálculos, el Pacto Histórico en alianza con los verdes llegaría a tres asientos, que sonarían para estar en manos de figuras como Alirio Uribe e Inti Asprilla.

Otro partido que tendría dos asientos en ese tribunal es el Centro Democrático, que tiene entre su ramillete a Amalia Salgado, quien fue cónsul en Houston durante el gobierno Duque; Nubia Estella Martínez, exdirectora de ese partido; y Edgar Barraza, jurídico de la colectividad.

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Los otros cuatro asientos deberán ser entregados a los liberales y los conservadores, que contarían con una silla cada uno, mientras los dos sobrantes esperan ser conseguidos por el “Crusmi”, una alianza entre Cambio Radical, La U, Salvación Nacional, Creemos y Mira. Esas matemáticas serán confirmadas en septiembre por el Congreso cuando renueve el tribunal electoral que regula a los partidos políticos en el país.

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