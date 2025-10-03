Llegará nueva viceministra a la Cancillería en medio de tensiones diplomáticas

Rosa Villavicencio fu oficialmente designada como ministra de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Cancillería

La Presidencia de la República publicó la hoja de vida de quien en los próximos días será nombrada nueva viceministra de Relaciones Exteriores, cargo que la convierte en la segunda al mando de la entidad encargada de manejar la política exterior. El puesto lo ocupará Juana Esperanza Castro Santamaría, una funcionaria con amplia experiencia en la cartera y quien viene de ser ministra plenipotenciaria en la Embajada de Colombia en Alemania.

De acuerdo con su perfil, es licenciada en Ciencias Sociales y tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios. Castro Santamaría trabaja en la Cancillería desde 1998 y llegará a ocupar un cargo que estaba vacante tras la salida del vicecanciller Daniel Ávila a finales de abril de este año.

El movimiento en esta cartera se produce justo en medio de las tensiones diplomáticas con Israel y Estados Unidos, esto por las críticas del presidente Gustavo Petro a los gobiernos de ambos países por el genocidio en Gaza. El choque ha escalado hasta el punto de dejar sin visa estadounidense al mandatario, a la canciller Rosa Villavicencio y otros altos funcionarios de la administración.

De hecho, este viernes ha llamado la atención de muchos que la ministra Villavicencio, precisamente por no tener dicho documento, no esté en la presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del informe trimestral de la Misión de Verificación de ese organismo en Colombia sobre el Acuerdo de Paz.

Gremios, políticos y otros sectores aseguran que la relación de Colombia con Estados Unidos se ha deteriorado al máximo por estas peleas y que las decisiones de romper cualquier lazo con Israel podrían acarrear consecuencias económicas. De hecho, desde los partidos opositores Centro Democrático y Cambio Radical ya se han instaurado acciones legales para intentar frenar las medidas del presidente Petro.

