“Lo felicito y le deseo éxitos”: Lara a Henríquez tras posesión como presidente del Senado

Ministro del Interior designado, Rodrigo Lara. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Luego de se diera a conocer que Honorio Henríquez, del Centro Democrático, se aseguró la presidencia del Senado sin tener el guiño del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, se manifestó al respecto.

“El Senado eligió al Dr. Honorio Henríquez como su presidente. Lo felicito y le deseo éxitos en una gestión que, estoy seguro, estará marcada por su sentido de diálogo, consenso y respeto por la institucionalidad”, puntualizó. Y agregó: “El Gobierno entrante será un firme defensor de la autonomía e independencia de las ramas del poder público. Por instrucción del Presidente electo, toda relación con el Congreso se ha hecho y se hará de frente al país: con transparencia, sin burocracia y sin acuerdos subrepticios”.

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“Estamos listos para trabajar de manera armónica, respetuosa y constructiva con las nuevas mesas directivas. Felicito igualmente al Dr. Nicolás Barguil por su nítida elección como Presidente de la Cámara de Representantes, resultado de una sólida coalición de gobierno. Reconozco también al Dr. Alfredo Deluque por la altura, la decencia y el espíritu democrático con que asumió esta contienda. Les deseo el mayor de los éxitos en beneficio de Colombia”, dijo Lara.

Estas son las primeras declaraciones oficiales del gobierno de Abelardo de la Espriella tras perder la presidencia del Senado con los votos del Centro Democrático y del Pacto Histórico. Algo que, si bien mantenía tensa la contienda, no parecía ser viable, ya que las mayorías y el guiño de De la Espriella se inclinaban hacia Alfredo Deluque (Partido de la U).

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No obstante, una alianza inesperada entre las colectividades de Álvaro Uribe y de Gustavo Petro, dio un giro que terminó por darle este puesto a Henríquez.

En días anteriores y durante la pelea por este cargo, Lara manifestó: “Yo, francamente, no creo, me resisto a pensar, que sea cierta la versión en el sentido en que el Centro Democrático se va a ir a voto limpio el 20 de julio y yo no me atrevo a pensar eso porque eso implica, inexorablemente, impajaritablemente, una alianza con el gobierno de Petro y con el Pacto Histórico. No puede haber otro cálculo y no puede haber otra racionalidad. Si un partido se va a voto limpio es porque tiene que ir a buscar los votos y los votos disponibles son los del gobierno Petro”, dijo Lara.

En esta misma línea, también aseguró que no veía viable que el Centro Democrático llegara “al punto de entregarle la victoria y la definición de estos asuntos al presidente Petro y al Pacto Histórico”.

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