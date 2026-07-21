Así reaccionó el mundo político al triunfo de Henríquez sobre Deluque en el Congreso

El senador de Centro Democrático, Honorio Henríquez, fue el vencedor y se hizo con la Presidencia del Senado. Foto: Prensa Senado

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Con 56 votos, el senador del Centro Democrático, Honorio Miguel Henríquez, se convirtió en el nuevo presidente del Senado, tras imponerse en una elección marcada por las tensiones políticas entre el Congreso y el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Hasta pocas horas antes de la votación, el favorito era Alfredo Deluque, quien contaba con el apoyo de La U, el Partido Conservador, el Liberal, la Alianza Verde y el guiño del presidente electo. Sin embargo, un reacomodo de última hora inclinó la balanza hacia Henríquez, cuya candidatura terminó siendo respaldada por el Pacto Histórico, además de su propio partido.

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En su primer discurso como presidente de la corporación, el senador afirmó que ofrecerá garantías a todas las fuerzas políticas y sostuvo que tanto el Centro Democrático como su máximo líder, el expresidente Álvaro Uribe, acompañarán plenamente al gobierno que asumirá el poder.

Tras conocerse esta noticia con la que cambió inesperadamente el tablero de juego, el mundo político reaccionó a este triunfo del uribismo. Allí mismo, en el recinto y tras conocerse el resultado de la votación, Gabriel Vallejo, presidente de esa colectividad manifestó que “aquí gana la democracia. Agradecemos al Senado de la República por acompañar al senador Honorio”. Además, agregó que “al final uno recoge lo que siembra, quiero agradecerle al presidente Uribe, quien nos orienta con su ejemplo”.

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Además, luego de una pregunta hecha por El Espectador, Vallejo manifestó su agradecimiento con el Pacto Histórico “hay que agradecer a la bancada que además lo hico publico. Yo me acerqué una vez terminada la votación para darles las gracias a ellos”.

En esta misma línea, el expresidente Álvaro Uribe sostuvo: “El Senado eligió presidente a Honorio Henríquez, ciudadano mesurado, transparente, garantía para el correcto discurrir democrático. Muchas gracias a todos quienes confiaron en él, y le hará bien a Colombia”.

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Por su parte, el ministro del Interior designado dijo: “El Senado eligió al Dr. Honorio Henríquez como su Presidente. Lo felicito y le deseo éxitos en una gestión que, estoy seguro, estará marcada por su sentido de diálogo, consenso y respeto por la institucionalidad. El Gobierno entrante será un firme defensor de la autonomía e independencia de las ramas del poder público. (...) Estamos listos para trabajar de manera armónica, respetuosa y constructiva con las nuevas mesas directivas. Felicito igualmente al Dr. Nicolás Barguil por su nítida elección como Presidente de la Cámara de Representantes, resultado de una sólida coalición de gobierno”.

De otro lado, la senadora Johana Osorio explicó cómo se gestó esa decisión: “Decidimos por unanimidad y por voto público abierto, respaldar a Honorio Henríquez a la Presidencia del Senado. Con esta decisión de cara a la ciudadanía, ratificamos que el diálogo es y seguirá siendo un principio fundamental del Pacto Histórico. Dialogamos, incluso con los contradictores, si el fin supremo es la defensa de la democracia y la garantía de los derechos. Nuestra postura responde al compromiso firme de evitar la concentración del poder y resguardar nuestro sistema democrático”.

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Desde otras orillas, el concejal Julián Sastoque, cuestionó los hechos y dijo: “Nace el Pacto Democrático. El Pacto Histórico postula a la Presidencia del Senado al Senador del Centro Democrático Honorio Henríquez. ¿Se autodenominarán uribistas? ¿Fascistas? ¿Traidores? Vamos a ver la maroma argumentativa a su electorado".

Respecto a estas críticas, el Pacto Histórico manifestó que “nadie se equivoque. Nuestro voto fue contra Abelardo, contra el fascismo, y sus abusos de poder en contra hasta de sus propios “Aliados”. Seguimos estando en las antípodas del pesamiento con Uribe y el Centro Democrático. Esperamos del nuevo presidente del Senado altura política y garantías para el ejercicio de la oposición".

Por su parte, la exfórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, celebró la decisión. “Las derrotas también enseñan. Al final, las decisiones pesan. Respetar las instituciones deja huella. Más vale sumar desde la diferencia que imponer desde “su mayoría”. Así funciona la democracia: más puentes que trincheras", dijo.

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Entre otras de las voces, la creadora de contenido Jerome Sanabria, cercana a De la Espriella dijo que “lo verdaderamente sorprendente es que el Centro Democrático y Salvación Nacional hayan votado sin chistar en la Cámara de Representantes por un petrista como Nicolás Barguil. El CD nos salvó de un santista en el Senado, mientras ayudó a elegir a un petrista en la Cámara”.

Por otro lado, la senadora Alejandra Omaña, expresó: “Primera gran derrota a Abelardo de la Espriella. No fue elegido su candidato a la Presidencia del Senado gracias a los votos que depositamos como bancada del Pacto Histórico. Este no fue un voto por el Centro Democrático, fue un voto en contra de Abelardo de la Espriella, su sed de destruir los logros del Proyecto del Cambio y su deseo por destripar a la izquierda”.

Por su parte, Henríquez le dijo a El Espectador que “el gobierno, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, es que puede tener la tranquilidad que acá vamos a someter a consideración, como dice la Constitución y la ley, todas las iniciativas, y lo haremos en el marco de la construcción colectiva de la búsqueda de consensos”.

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