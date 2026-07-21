“Hay que fortalecer credibilidad del Congreso”: Nicolás Barguil, nuevo presidente de Cámara

Con 181 votos a favor, Nicolás Barguil fue elegido como el nuevo presidente de la Cámara. El representante conservador obtuvo el respaldo de todas las bancadas para lograr su posesión. Foto: Prensa Partido Con

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El representante conservador Nicolás Barguil obtuvo el respaldo del pleno de la Cámara para ser el nuevo presidente de esa corporación. Su elección se fraguó con el respaldo de todos los sectores, pues con 181 votos llegó a esa dignidad en medio de un proceso que se surtió entre disputas de varios partidos.

Aunque en la Cámara todo parecía cantado, algunas voces llegaron a poner en tela de juicio el rol del congresista para poder tomar la dignidad. No obstante, y tras la salida del ruedo del Centro Democrático, el Partido Conservador se hizo con ese puesto tras la conformación de una coalición con Partido Liberal, La U y la bancada uribista.

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¿Cómo será el manejo de la Cámara luego de un periodo de agenda corta y marcado ausentismo?

Yo les pido a todos los representantes que, con responsabilidad, asumamos nuestro compromiso con los ciudadanos y que además les sigamos dando la cara. La mejor manera de recuperar la confianza es con presencia, con resultados y garantizando la continuidad de los debates legislativos. Es que muchas veces vemos que comienzan y luego, cuando va llegando la noche, la plenaria se queda vacía. Eso es falta de compromiso.

¿Qué tal le fue en la construcción de acuerdos para llegar a esta dignidad?

Si bien se partía con el proceso tradicional de que cada dignidad se asignaba a los partidos de acuerdo con unos compromisarios, pues esta vez hubo una excepción. La razón es que el primer año le correspondía por número de representantes al Centro Democrático, pero desde el primer día de concertación con todos los compromisarios ellos plantean que no les interesaba ese primer año en la Cámara. Yo creo que ahí nace la oportunidad de que el Partido Conservador pueda hoy estar en la Presidencia.

¿Se dio alguna negociación adicional?

Ese fue todo lo que pasó. Aquí no hubo acuerdos distintos y tampoco hubo incumplimiento de acuerdos. Fue en una mesa de concertación con el Partido Liberal, el Centro Democrático, el Partido Conservador y el Partido de La U.

¿Pueden quedar fisuras con el Centro Democrático?

En el Senado, claro que pueden quedar. Pues por lo que pasó en esa plenaria. Pero, la verdad, en la Cámara hemos hecho un trabajo de llamar a cada congresista pidiéndole su apoyo, su voto, y defendiendo el acuerdo que se hizo para que el Partido Conservador asumiera la Presidencia en este primer año.

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¿La relación entre la Cámara y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, tendrá independencia?

Será una relación de respeto institucional, diálogo abierto y permanente, y de absoluta claridad sobre el papel que le corresponde a cada poder público. También debe haber un diálogo abierto que garantice la independencia del Congreso ante el Gobierno Nacional.

Se necesita un Congreso que ejerza sus funciones con independencia y eso será el mejor aporte que esta Cámara pueda hacerle al país y al propio gobierno. Además, todo lo que proyectamos para trabajar, mejorar la agenda y todas estas prioridades van a derivar en una mejor relación del Congreso con las comunidades.

¿Se puede llevar la posesión a una guarnición militar?

Eso será un tema que se tramitará con una proposición que se radicará y se someterá a votación en su momento. Creo que se debe esperar eso para tener las claridades necesarias y saber cuáles serían las posibilidades, la forma de ver dónde se haría y cómo sería ese proceso de llevar todo a una guarnición.,

¿Tiene pensada una estructura para hacer control político?

En esa agenda vamos a trabajar de la mano de la mesa directiva y de los congresistas, porque vamos a dejar las reglas claras para todos. Necesitamos fortalecer la credibilidad del Congreso y facilitar que la Cámara pueda concretar y atender los grandes desafíos del país.

Yo quiero una Presidencia que garantice y proteja los derechos de todas las bancadas y que ayude a producir propuestas claras para Colombia. Eso es lo que nos debe motivar a trabajar; y ahí se pueden abrir los debates de control político, con reglas claras y garantías no solo a la oposición, sino a cada representante.

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