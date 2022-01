Lo que rodea el caso de Humberto de la Calle y su posible doble militancia

Candidato al Senado para el 2022, excandidato a la presidencia 2018 y jefe del equipo negociador del Gobierno con las FARC-EP. Foto: Óscar Pérez

La salida de Verde Oxígeno e Íngrid Betancourt de la Coalición Centro Esperanza no dejó en incertidumbre únicamente las aspiraciones presidenciales de Carlos Amaya y Sergio Fajardo, que ya resolvieron su situación, sino la de Humberto de la Calle y los otros candidatos al Congreso que hacen parte de la coalición, pero tienen el aval del partido.

Para Íngrid Betancourt no hay dudas. De la Calle y los otros candidatos al Congreso pueden continuar su aspiración dentro de la coalición con el apoyo de Verde Oxígeno. “No les vamos a retirar el aval. Vamos a expedir una resolución dándoles libertad para escoger y votar por el candidato presidencial que les parezca. La idea es que no haya una limitación, porque uno de los factores que puede ser complicado de manejar es el tema de la doble militancia”, dijo Betancourt en entrevista con El Espectador.

Sin embargo, eso es lo que le preocupa a De la Calle, pues una resolución del partido no es claridad jurídica suficiente para saber si, una vez en el Senado, haya riesgos de demanda de nulidad de su elección por doble militancia. Por ese motivo, elevó una consulta al Consejo Nacional Electoral, para que sea la autoridad electoral la que determine qué procede en esta situación.

La oportunidad del país de contar con una fuerza de centro que represente a la mayoría, necesidad imperativa para Colombia en este momento, no puede depender de aventuras individuales que lejos de construir destruyen.

Pues la realidad a hoy es que De la Calle tiene el aval de un partido que ya no hace parte de la coalición compuesta por otras colectividades y movimientos políticos. La pregunta de la cabeza de lista es también a qué candidatura presidencial puede apoyar, si la de Betancourt que irá como candidata única por Verde Oxígeno o alguna de las otras de la consulta de Centro Esperanza.

Esta duda jurídica no es de incumbencia de Sergio Fajardo y Carlos Amaya, a quienes Verde Oxígeno les prometió el aval, a la luz de una resolución del Consejo Nacional Electoral que permitía a los partidos, en caso de coalición, entregar más de un aval a la Presidencia. Fajardo contará con el apoyo de la Alianza Social Independiente (ASI) y Amaya de Dignidad.

Y aunque ya tendrán otro partido que los respalde, esto no significa doble militancia, pues, hasta el retiro de Btancourt de la coalición, no habían inscrito sus precandidaturas de forma oficial. O sea, que no había una vinculación formal. Ante las dudas de De la Calle, la última palabra la tiene el Consejo Nacional Electoral, cuando no hay un precedente sobre una situación similar.