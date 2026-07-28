“Los bandidos tienen 10 días para entregarse”: De la Espriella durante empalme en Tolima

Presidente electo de Colombia durante la reunión con integrantes de su gabinete de Gobierno y autoridades locales en la ciudad de Cúcuta Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, aterrizó en la mañana de este martes en Ibagué (Tolima), donde adelantó la séptima versión de sus “empalmes regionales”. El encuentro tuvo como sede la gobernación de ese departamento, donde lo recibió la gobernadora Adriana Matiz, quien ha sido opositora del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Hacia las 11:30 a. m. se dio por iniciado, oficialmente, el encuentro. En este tipo de reuniones suelen estar presentes los alcaldes de todos los municipios del departamento de la visita y allí se presentan los proyectos en fase tres con miras a que sean potenciados en el próximo gobierno.

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En esta línea, luego de culminar el encuentro, el presidente electo lanzó nuevas pullas contra los grupos criminales. “Tienen 10 días para entregarse. Si no se someten, van a ser dados de baja como en derecho corresponde, y se van a acordar de mí“, dijo De la Espriella. Y agregó que tanto las disidencias de Iván Mordisco como el Clan del Golfo ”tienen las horas contadas".

“Ratifico mi compromiso con este departamento. El Tolima tiene presidente con el tigre. Vamos a construir entre todos la patria milagro y el Tolima, como lo dije al principio de esta intervención, es fundamental llevar a nuestro país al lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro. Todo mi cariño, todo mi reconocimiento para la gobernadora y para todos estos alcaldes, que han trabajado de manera tan patriótica en medio de tanta adversidad, quiero que sepan que no están solos”, finalizó.

En estos encuentros, De la Espriella suele referirse a los proyectos que priorizará, pero también lanza advertencias directas contra grupos criminales que operen en la zona, tal como lo hizo tras este encuentro. Así lo ha hecho en todos los “empalmes regionales”, en los que ha reiterado que la suya será una política de seguridad de “mano dura”.

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Sumado a eso, estos espacios han sido claves para que el jefe de Estado electo enfatice en su discurso de “gobernar desde las regiones”. Por ello es que, incluso, anunció que Barranquilla (Atlántico) se convertiría en la sede permanente de la Presidencia y despacharía desde el Palacio de la Aduana y el Batallón Paraíso.

En esa línea, informó que tanto esa ciudad como Cali (Valle del Cauca) y Medellín (Antioquia) serían sedes alternas de la Presidencia.

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