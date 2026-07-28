Suárez extiende una bandera blanca a Uribe tras choques: “La patria está por encima de todo”

El expresidente Álvaro Uribe y Carlos Suárez, asesor de Abelardo de la Espriella, han tenido diferencias en el pasado. Foto: Archivo Particular

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Uno de los asesores de mayor confianza del presidente electo, Abelardo de la Espriella, le mandó un mensaje al expresidente Álvaro Uribe en medio de los choques entre el abelardismo y el uribismo en la campaña e incluso después. En sus redes sociales, Carlo Suárez le pidió enfocarse “reconstruir la patria” y dejar de lado las diferencias.

“Sin renunciar al libre pensamiento ni a la libertad de opinión, propongo al expresidente Uribe que pasemos la página y honremos la majestad presidencial del hoy presidente y la suya como expresidente. Yo doy por cerrada, de manera unilateral, la discusión pública”, escribió en su cuenta de X.

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En ese mensaje, Suárez reconoció que en las últimas semanas “se ha hecho pública una divergencia” con el expresidente, pero aseguró que “la unidad de la patria está por encima de todo”. En ese sentido, expresó que “ni la majestad presidencial ni la expresidencial deben ponerse en juego en enfrentamientos inanes cuando Colombia reclama que trabajemos por reconstruir la Patria”.

“En el ejercicio del litigio tuve participación estratégica en procesos de trascendencia nacional y me enfrenté a una aparente dicotomía profesional, personal y política. La resolví sin mayor debate, acudiendo a lo que considero un bien superior para la patria en un país donde el presidente de la República representa la unidad nacional: la protección de la majestad presidencial. Ese máximo honor con el que el pueblo unge a su líder debe preservarse por encima de cualquier posición política, ideológica o interés particular o de grupo”, agregó.

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Por ahora, el mensaje no ha tenido respuesta directa por parte del líder del Centro Democrático. En todo caso, horas después, aplaudió al gobierno entrante de De la Espriella por su decisión de eliminar misiones diplomáticas y aseguró que “también Colombia debería insistir en la reducción de costos en todos los organismos multilaterales”, pues “ese bienestar burocrático es insostenible”.

Las tensiones entre el abelardismo y el uribismo crecieron en medio de la elección del presidente del Congreso. El senador Alfredo Deluque (Partido de la U) tenía el guiño del mandatario electo, pero el Centro Democrático logró posesionar a Honorio Henríquez como el ganador. Esa movida se vio como la primera derrota de De la Espriella y la muestra de que, a pesar de que la colectividad uribista fue la primera en anunciar que sería bancada de gobierno, igual actuaría de forma autónoma.

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Eso se sumó a acusaciones previas entre ambas figuras: Uribe lo ha calificado de “bandido solapado”, mientras que el estratega aseguró en el pasado que el expresidente quería desprestigiar a De la Espriella. Estas declaraciones de Suárez pondrían en pausa, al menos temporalmente, los señalamientos de lado y lado.

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