“Los bloqueos no son un tema de negociación”: presidente Duque

El mandatario insistió en la necesidad que todas las vías del país estén desbloqueadas para garantizar los derechos de libre movilización, salud, trabajo, alimentación, entre otros.

Este jueves, el presidente Iván Duque insistió en lo perjudicial que resultan siendo los bloqueos para la productividad del país, situación que, a su juicio, no puede estar en ninguna agenda de negociación.

“Los bloqueos no son un tema de negociación, no son un tema de trueque, ni mucho menos de transacción. Tienen que ser rechazados por todos”, señaló el mandatario en el XIV Congreso Internacional FIAP, dando a entender que la delegación del Gobierno no cederá en ningún preacuerdo hasta que las vías del país se encuentren libres de manifestantes.

Agregó: “Nosotros hemos dicho también, con mucha claridad, que hay un espíritu dialogante para la construcción de acuerdos. Debemos ser absolutamente rigurosos en que no puede mediar, en ningún tipo de situación, una vía de hecho, una obstrucción, una afectación a los derechos de los demás”.

En ese sentido, reconoció a los bloqueos como “una agresión a los derechos de toda una nación, porque buscan desabastecer, afectar el aparato productivo, generan pérdidas de empleo y pérdidas de capital”.

Por eso, invitó a la ciudadanía y a todas las autoridades del país a rechazar este tipo de manifestaciones que, a su juicio, no son protestas pacíficas, sino violencia, por lo que, sostuvo, es necesaria la respuesta de “la ley del orden”, en cabeza de la Fuerza Pública.

Concluyó animando a que ese rechazo a la violencia, en la que, según él, caben los bloqueos siga creciendo y haciendo presión para que “los desbloqueos sean un deber moral de toda la sociedad”.

La delegación negociadora del Gobierno con el Comité del Paro se ha mantenido en la raya al exigir que ordenen levantar los bloqueos y rechazar esta expresión. Desde el Comité del Paro han enviado saludos a la bandera a las comunidades que han decidido levantar dichos bloqueos y a la vez han reconocido en estos una forma legítima de protesta.

A la par, hay quienes sostienen que el Comité no tiene el poder de ordenar los levantamientos, pues se dice que este no aglutina a todas las personas y poblaciones que han salido a movilizarse desde el paro nacional.

“Que el 1% que más tiene financie la agenda social”

En el mismo evento, el mandatario también habló sobre la reforma tributaria pensada para sostener los programas sociales como la Devolución al IVA, Ingreso Solidario y las ayudas a las micro y pequeñas empresas. A diferencia de la propuesta pasada, hizo énfasis que quienes aportarían a través del tributo son las personas más ricas.

“Que no haya ningún espacio ni para la duda ni para la discusión, porque se construye un elemento básico de equidad: los que más tienen, ese 1% que más tiene en nuestro país, financia(rá) esta agenda social importante y necesaria”.

La propuesta del Gobierno se está nutriendo con la Andi, Consejo Gremial Nacional y los partidos políticos, “para tener un gran consenso que nos permita sacar adelante una reforma que extiende los programas sociales”, complementó Duque. Para esto, por ejemplo, se han adelantado foros en el Congreso, en cabeza del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para recibir ideas que sumen al proyecto.