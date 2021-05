“Si no hay instrucciones para levantar los bloqueos, es muy difícil la negociación”: Duque al Comité del Paro

El presidente habló con el diario El País de España sobre el estallido social en el marco del paro nacional. Condenó los actos de vandalismo y violencia en las protestas y pidió no generalizar los abusos de algunos policías. “El país lo que necesita es reactivarse, vacunarse y generar oportunidades”, dijo.

En entrevista con el diario El País de España, el presidente Iván Duque negó que Colombia esté fuera de control, advirtió que el actual estallido social que se registra en varias ciudades se va a repetir en muchos otros lugares del mundo, reconoció que si pudiera volver atrás buscaría un consenso más amplio en torno a reformas como la tributaria y dejó abierta la puerta a la posibilidad de decretar el estado de conmoción interior ante los actos de vandalismo y violencia en el marco de las protestas.

“Lo que vemos es una situación con múltiples dimensiones. Hay protestas pacíficas y un clamor de los ciudadanos que escuchamos y respetamos. Pero también se dan graves hechos de vandalismo y terrorismo urbano de baja intensidad, así como bloqueos que atentan contra los derechos fundamentales”, manifestó el jefe de Estado, quien además pidió no generalizar los abusos de algunos miembros de la Fuerza Pública. “En Colombia se abren 30 millones de procedimientos policiales al año. ¿Se pueden presentar situaciones de abuso? Claro que sí, ¿pero es algo sistemático? No, porque es una minoría de hechos. Aun así no va a quedar uno solo sin investigar. Este es un país que tiene instituciones independientes”, agregó.

Sobre las críticas que se le hacen desde algunos sectores por no ser igual de contundente en la condena a los abusos policiales, como lo es con la violencia callejera, el primer mandatario aseguró que no es cierto y que reconoce la protesta pacífica como un principio legítimo y constitucional. “Condeno la violencia en general, tanto el vandalismo y el terrorismo urbano de baja intensidad, como cuando algún miembro de la Fuerza Pública comete un acto contrario a la Constitución y a la ley. Esa ha sido mi pauta como gobernante. Pero también soy muy claro en la defensa de las instituciones que salvaguardan los derechos de los colombianos”, manifestó.

Duque dijo además no sentirse abandonado, en referencia a los cuestionamientos que le han hecho algunos miembros de su propio partido, el Centro Democrático, incluido el expresidente Álvaro Uribe, quien este fin de semana aseguró que le ha faltado autoridad. “Voy a ser claro: como gobierno, nuestro interés, más que pensar electoralmente, es responder las necesidades de todo el país. Yo gobierno con el plan con el que fui elegido y pensando en todos los colombianos (…) en la vida he aprendido a mirar las cosas con optimismo y no dejarme distraer. Cuando hay críticas o elogios de personas cercanas, valoro las dos cosas con la misma humildad”, dijo.

El jefe de Estado fue esquivo a la hora de responder sobre si el hoy senador Gustavo Petro es el responsable de los desórdenes que hoy vive el país, aunque recalcó que hay personas que quieren capitalizar políticamente esta situación de cara al proceso electoral de 2022, buscando incendiar la población, persiguiendo la confrontación de clases y usando un lenguaje incendiario para referirse la Fuerza Pública.

Sin embargo, a la pregunta sobre si se refería al líder de la Colombia Humana, contestó: “No he usado nombres propios”, aunque posteriormente lanzó una clara indirecta: “El día en que gané las elecciones, quien fue derrotado dijo que estaría en las calles durante todo mi gobierno agitando la protesta. Es notorio que de cara a 2022 existen personas que quieren capitalizar el caos. ¿A quién no le conviene que Colombia crezca este año por encima del 5%, genere empleo y se vacune masivamente?”.

Y a la insistencia del periodista, en tono molesto enfatizó: “No voy a contestar como si estuviera en una indagatoria. Esto es una entrevista”. Para después expresar que no es uno sino varios los dirigentes de oposición que buscan capitalizar el estallido social. “La gente les conoce por sus cuentas de Twitter, sus entrevistas y sus declaraciones (…) nunca he hecho política con ataques ni referencias personales, pero todo el mundo sabe quiénes son. Y le voy a contar algo paradójico, cuando tuvimos que decretar el aislamiento preventivo obligatorio el año pasado, esos fueron los primeros que salieron a respaldar la medida”.

Duque reconoció que la pandemia ha exacerbado los altos niveles de desempleo y que el estallido que hoy vive Colombia seguramente se va a replicar en otros lugares del mundo y, en su concepto, la reforma tributaria fue utilizada para exacerbar odios y reacciones violentas. “Hubo mucha desinformación también. Por eso, cuando vi que se utilizaba para desatar la rabia ciudadana, preferí retirarla y buscar un nuevo consenso con las fuerzas políticas. Pero esa reforma pretendía llevarle ingreso al 50% de la población más vulnerable de Colombia, eliminar la pobreza extrema en tres años y dejar una agenda de transformación social única en Colombia”. En este sentido, reconoció que si pudiera volver a tras buscaría un mayor consenso y una pedagogía mucho más amplios.

El primer mandatario insistió en que los bloqueos son ilegales y están sancionados en el Código Penal. “Pensar que están justificados porque son el soporte del paro es muy peligroso”, advirtió. Igualmente, dijo que aceptar los corredores humanitarios, como lo han propuesto desde el Comité del Paro, es aceptar que dichos bloqueos como mecanismo de presión a los ciudadanos. Y por eso no descartó la posibilidad de decretar el Estado de conmoción interior: “La Constitución lo contempla, no yo. La Constitución tiene claramente definidos cuáles son los tipos de estados de excepción en nuestro país. Como presidente, uno nunca puede renunciar a ninguna de ellos”.

Finalmente, en un mensaje a los miembros del Comité del Paro, aseguró que Colombia necesita rechazar las vías de hecho y que para construir acuerdos se requiere que haya un repudio categórico a los bloqueos y que se den instrucciones para levantarlos. “Si eso no ocurre, es muy difícil la negociación. El país no puede sentirse ni asfixiado ni secuestrado. Hay apertura para entender sus propuestas, hablarlas y dimensionarlas pero no con la violencia y los bloqueos en medio. Nosotros hemos dado todas las garantías en el ejercicio de la protesta pacífica y la única manera de construir un acuerdo viable es levantando los bloqueos, porque son una peligrosa forma de violencia”.

Y ante la opción de buscar un gran acuerdo político para salir de la crisis, concluyó: “Es complejo por el año electoral, pero también hay colombianos que tienen muy claro que este país lo que necesita es reactivarse, vacunarse y generar oportunidades. En esos temas tan elementales no puede haber espacio para la división, y yo no soy candidato a la reelección. Yo tengo que sacar adelante a nuestro país”.