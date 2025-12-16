“Es urgente”: Miguel Uribe y María Fernanda Cabal piden revelar resultados de encuestas del Centro Democrático

María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño pidieron revelar resultados de encuestas que dejaron como vencedora a Paloma Valencia en el Centro Democrático. Foto: Archivo Particular

La senadora Paloma Valencia fue elegida por la militacia del Centro Democrático como la candidata presidencial de ese partido tras vencer en las dos encuestas realizadas por las firmas chilenas CADEM y Panel Ciudadano. Sin embargo, una vez revelado ese nombre, María Fernanda Cabal, que también buscaba el aval de ese partido para llegar a la Casa de Nariño, y Miguel Uribe Londoño, quien hizo parte de esa carrera, pidieron que los resultados de los sondeos fueran revelados a la ciudadanía.

Fueron 5000 encuestas las que adelantó Panel Ciudadano en la interna de la bancada uribista, de las cuales recibió 2.250 votos válidos, mientras que CADEM hizo lo propio con 2.109 entrevistas a lo largo el país, que finalmente arrojaron este 15 de diciembre a Valencia Laserna como la vencedora de la contienda uribista.

Y aunque la candidata presidencial remarcó los acuerdos suscritos entre las aspirantes, que convertirán a Holguín y Cabal como jefas de debate de esta campaña, la congresista vallecaucana pidió al partido que se hiciera público el proceso que culminó con esta candidatura en firme.

“Por honor a la transparencia, este proceso cómo nos lo propusieron esté expuesto a la militancia, al público y nuestros seguidores. Queremos seguir con vocación de poder, sabemos que hay que derrotar al socialismo y queremos estar más unidas que nunca. Mi única petición es que se abra, que se explique cómo fue el proceso y que la auditoría esté expuesta porque me parece que hay que dar claridad”, manifestó Cabal al término del evento en el que se reveló a Valencia como la candidata del Centro Democrático.

A lo anterior, Cabal insistió que el acuerdo suscrito entre las candidatas era que, tras el fallido intento de que la encuestradora brasileña AtlasIntel desarrollara el proceso, “queremos saber cómo fue el sondeo. Sin embargo, la senadora recalcó que acompañará la campaña de su compañera de bancada pues ”vamos a ir unidas, porque unidas seremos mucho más fuertes".

Esa moción elevada por la senadora Cabal fue respaldada por Miguel Uribe Londoño. El exprecandidato por el Centro Democrático, a quien expulsaron horas antes de iniciar con los procesos de encuestas, también pidió que fuese revelados los resultados de las encuestas, puesto que lo condiera como algo "urgente“.

Uribe Londoño insistió que “el problema nunca fue la encuesta, fue la verdad", y calificó que previo a esta elección, se le tildaba como “loco” el pedir la auditoría y la publicación de los resultados. Uribe Londoño, pese a la expulsión del partido Centro Democrático, siguió al tanto todo el proceso del que hizo parte hasta finalizado el mes de diciembre.

Ante estas solicitudes, el colectivo uribista analizaría las mismas, pues la elección de Valencia también contó con una aprobación del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sobre las consultas de marzo, aún no se tiene conocimiento si Valencia hará parte, o no, de las votaciones con otros candidatos presidenciales previo a la primera vuelta en mayo, aunque con anterioridad ha demostrado cercanía con otras candidaturas como la de Juan Carlos Pinzón.

Ayer, era exagerado y problemático pedir auditoría y publicación de resultados.



Hoy, es urgente.



