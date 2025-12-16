Logo El Espectador
Verónica Alcocer regresó a Colombia tras su inclusión en la lista Clinton

Redacción Política
16 de diciembre de 2025 - 12:28 p. m.
La primera Dama, Verónica Alcocer, regresó al país luego de que, junto al presidente Gustavo Petro, fuera incluida en la lista Clinton.
Foto: Verónica Alcocer
Luego de varias semanas de permanecer en el exterior y recibir los embates de su inclusión en la llamada lista Clinton, la primera Dama, Verónica Alcocer, regresó a Colombia.

Lo que ha trascendido en las últimas horas es que Alcocer aterrizó en suelo colombiano y, aunque no se conocen aún mayores detalles, sí quedó claro que hubo movimientos desde la Casa de Nariño para facilitar ese retorno.

Más información: “Me cuesta asumir el rol de cortesano”: Carlos Carrillo habló de los ruidos en el gobierno Petro

Alcocer había tenido enredos para volver a Colombia por cuenta de las sanciones que se le impusieron tras entrar en la lista de personas que posiblemente han tenido algún tipo de anuencia con sectores ligados al narcotráfico y la ilegalidad.

Tanto la primera Dama como el presidente Gustavo Petro, al igual que el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro, fueron incluidos en la lista Clinton por cuenta del supuesto apoyo tácito que le han dado al narcotráfico desde las políticas de la estancada paz total.

Consulte aquí: “Sí hay una conspiración en mi contra”: Angie Rodríguez lanzó advertencia sobre el gobierno Petro

De hecho, las últimas imágenes de Alcocer se registraron en Suecia, país en el que estuvo varias semanas y que, entre otras cosas, terminó vendiéndole al Gobierno del presidente Petro una flotilla de aviones Gripen. Este proceso ha estado inmerso en una dura polémica.

En medio de todo eso fue el que el propio Petro confirmó que ya no tenía una relación con Alcocer.

Por Redacción Política

William Velasco velez(16260)Hace 46 minutos
Llegó una de las mayores corruptas del régimen de los zurdos en Colombia … colombianos, piensen que Colombia no puede seguir en manos de los zurdos, y no caer en lo que hoy es , por ejemplo, la Venezuela destruida.
Carlosé Mejía(19865)Hace 49 minutos
No entiendo cómo esta señora se atreve a pontificar en las redes sociales sobre el respeto y la verdad. Ella no sabe lo que son esos valores ni jamás los ha practicado.
