Los ecos en Colombia de la elección de Gabriel Boric en Chile

Por el estallido social que recién vivió Chile y el pasado de Boric como líder estudiantil, muchos políticos de izquierda aprovecharon para asemejar la situación de ambos países. Foto: Agencia AFP

Cada elección presidencial en algún país de Latinoamérica genera reacciones en Colombia, pues los políticos y sus seguidores no pierden oportunidad para aplaudir o renegar, según sus tendencias, los nuevos gobiernos de la región. Sin embargo, la elección de Gabriel Boric en Chile generó una conmoción mucho mayor, teniendo en cuenta que Colombia está en plena preparación para las elecciones de 2022, en las que se elegirán el nuevo Congreso y las candidaturas presidenciales (marzo), así como a la persona que sucederá al presidente Iván Duque (mayo).

Y como el proceso de Chile se basó la elección de polos opuestos (José Antonio Kast, un político de derecha que nunca ocultó su admiración por Augusto Pinochet, y Gabriel Boric, un joven de izquierda que se dio a conocer como líder de la protesta social en el país austral), muchos políticos encontraron la ocasión perfecta para comparar con lo ocurrido en Colombia tanto en 2018 como en 2022.

Así las cosas, la elección de Boric dio pie a una discusión de la que hicieron parte algunos precandidatos presidenciales y candidatos al Congreso, quienes se debatieron sobre lo que significa la victoria de un joven de 35 años en un país que recién pasó por un estallido social, tal como Colombia, y qué tanto puede incidir esa votación en el proceso electoral de nuestro país.

La conversación la inició Sergio Fajardo, uno de los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza que agrupa a todo el centro del espectro, y quien ya sabe lo que es participar de una elección presidencial. En 2018, tras quedarse en la primera vuelta, Fajardo decidió votar en blanco y eso le costó una serie de críticas por no tomar partido. “Boric no ganó polarizando, ganó dialogando y escuchando. Boric no ganó promoviendo odio, sino esperanza. Tiene un reto gigante de unir al país y sacar la nueva constitución adelante. Felicitaciones Chile por su ejemplar democracia”, dijo Fajardo.

Los temas del diálogo y la unión fueron aprovechados por Gustavo Petro, uno de los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico (coalición que agrupa candidaturas y movimientos de centro-izquierda), para reiterarle a Fajardo y a la Coalición Centro Esperanza la necesidad de sentarse y buscar puntos de consenso, en temas como la lucha contra la corrupción y unidad.

“Muy bien Sergio, te invito a dialogar. Hagamos una reunión de precandidatos de la coalición de la esperanza y del Pacto Histórico. Si prefieres, todos, o delegados de ambas coaliciones. Hablemos de programas de lucha contra la corrupción, de unidad”, le expuso Petro a Fajardo.

Antes de eso, Petro ya había exaltado el triunfo de Boric por su pensamiento y procedencia. “¿De dónde sale Gabriel Boric?: del movimiento estudiantil chileno y la movilización social. De los mismos a los que aquí llaman vándalos y terroristas solo por pedir una vida digna”, indicó el senador y precandidato de Colombia Humana.

Este es el presidente de Chile. Aquí dirían extremista, castrochavista, vándalo, terrorista. Solo era un joven que salio a pedir dignidad desde la calle y desde allí, logró convocar a las mayorías se su nación. pic.twitter.com/u6fjNrmLbC — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 20, 2021

Pero la reacción de Petro fue apenas el inicio de la catarata de mensajes que enviaron los miembros del Pacto Histórico, que no han dudado en comparar el triunfo de Boric con sus aspiraciones para 2022. El senador Alexander López Maya (Polo Democrático), quien hasta hace unos meses era el precandidato a la Presidencia por su partido y retiró su candidatura para volver a aspirar al Congreso, manifestó que “así como Chile salió del legado de Pinochet con Boric hacia una verdadera socialdemocracia, Colombia saldrá del legado del uribismo en 2022 con el Pacto Histórico. Es el tiempo en que Latinoamérica deja atrás el retraso reaccionario en el que nos sumió la barbarie en el poder”.

Algo similar opinó Gilberto Tobón, miembro de Fuerza Ciudadana, que se considera la lista alterna del Pacto Histórico. “La victoria de Boric en Chile es un triunfo de la juventud contra el fascismo; los jóvenes en Colombia tendrán la oportunidad de logran la misma hazaña si derrotan al uribismo. Permanecer indiferente frente a la barbarie no es una opción”, escribió quien será la cabeza de lista del movimiento fundado por el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.

Es más fácil idolatrar los líderes y procesos por fuera del país, que ver los avances y logros propios.



Es paradójico, tal vez cómico, ver a tantos diciendo q Boric es lo mejor, que el proceso en Chile es lo máximo, perfecto, y acá en Colombia incapaces de construir#VivaChile — DavidRacero (@DavidRacero) December 20, 2021

En el centro, sin embargo, consideran que desde el pacto Histórico se están tomando atribuciones que no les corresponden con la victoria de Boric y que los procesos electorales de ambos países no son comparables entre sí. El exsenador Juan Manuel Ospina, presidente del partido Dignidad (uno de los que conforma la Coalición Centro Esperanza), criticó a quienes “se atribuyen victorias ajenas” y aseguró que algunas candidaturas de su partido tienen mucho más similitud con Boric, al haber sido líderes estudiantiles.

“¿Por qué el Pacto Histórico asume la victoria de Boric en Chile como un triunfo propio? Gustavo Petro no es “el Boric colombiano”. Amigos y amigas no se dejen engañar, no debemos ser Chile 2.0 para 2022, debemos ser simplemente una Colombia volcada a transformar”, declaró Ospina.

Boric lo que sí representa es al movimiento estudiantil chileno, uno renovado y joven. Lo que en @dignidad_col nos llena de ilusión con candidatas como @JenniferPedraz que se va haciendo un camino en la política, paso a paso, con sentido ético y vocación de salir a transformar. — Juan Manuel Ospina Restrepo (@ospinajmanuel) December 20, 2021

Por su parte el precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, aprovechó para recordar que si el centro en Chile no tuvo éxito fue debido a que no se unieron. “En Colombia hicimos el compromiso de respaldar todos a la persona que elijamos para liderar un gobierno de coalición. Así vamos a ganarle a los extremos en segunda vuelta. En Chile, el Centro fracasó por la división. En Colombia ganará por la unidad del Centro Esperanza”, expresó.

Humberto de la Calle, pieza clave de la Coalición Centro Esperanza y cabeza de lista al Senado por esa alianza, también puso la elección de Chile como un ejemplo de consenso y unión para el centro. “Lo de Chile es ejemplar. Tenemos que superar el fanatismo. Unión en el disenso. Eso es la verdadera democracia”, publicó.

Extraordinaria noticia para los demócratas de América Latina el contundente triunfo de Boric en Chile.Ganó la esperanza.En Colombia también derrotaremos el continuismo de la derecha en el 22.#CoalicionCentroEsperanza2022 — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) December 19, 2021

La derecha, entre tanto, descalificó por completo el triunfo de Boric y lo puso como una alerta para Colombia y la región sobre lo que consideran como la expansión de la izquierda. El expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, no se refirió directamente a la elección del nuevo presidente de Chile, pero sí comparó la situación de ambos países.

“En Colombia hay más equidad, solidaridad, en salud, pensiones, educación, en derechos sociales de la Constitución que en Chile”, escribió Uribe en un mensaje en el que también equiparó a Gustavo Petro con el expresidente chileno Salvador Allende. Además, cientos de internautas y tuiteros de derecha aprovecharon la elección de Chile para calificar a Boric como “comunista” o “socialista”.