Los temas y compromisos que surgieron tras la reunión entre Gobierno y taxistas

Durante la reunión del Gobierno con los taxistas se fijaron compromisos en cuanto a temas de gasolina, vehículos eléctricos, plataformas y seguridad social. Foto: Cortesía

Poco más de una hora duró el encuentro que sostuvieron el Gobierno, representado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, con varios delegados del gremio de taxistas. La reunión se llevó a cabo este miércoles en la Casa de Nariño y se centró en desarrollar los temas que se trataron en el complejo encuentro que hubo hace una semana, en el que estuvo todo el staff del Ministerio de Transporte (viceministros, delegados de superintendencia, entre otros) y representantes de todos los gremios de transportadores.

>Lea más sobre el gobierno Petro, el Congreso y otras noticias del mundo político

Esta reunión, exclusiva con los taxistas, fue citada por el Gobierno para ahondar en los temas que conciernen únicamente al gremio amarillo, además de fijar algunos compromisos y tareas a trabajar en próximas reuniones. Las conclusiones del encuentro son diversas, pues mientras algunos representantes de los taxistas destacan la importancia del encuentro y resaltan los compromisos adquiridos, otros no quedaron tan contentos y algunos ni siquiera asistieron.

A la reunión entró un grupo de unas 30 personas entre propietarios, empresarios y conductores, de los más de 140 que esperaban estar en Palacio, lo que de entrada causó malestar entre algunos que no pudieron hacer parte de la conversación. Fue una reunión protocolaria y un poco menos extensa que la primera, en la que el presidente Petro le dio aval al Mintransporte para adelantar varios proyectos y compromisos con miras a mejorar las condiciones de los que hacen parte del gremio.

“Hablamos de gasolina, vehículos eléctricos, plataformas, seguridad social y se instalaron mesas de trabajo”, dijo al término del encuentro Ernesto Sandoval, representante del gremio de taxistas ante Fenalco. “Tocamos algunos temas como la seguridad social de los conductores y el incremento de los combustibles”, dijo por su parte Ángel Manuel Gil, presidente del sindicato de taxistas de Bogotá (Sitaxibog), quien también resaltó la creación de mesas de trabajo para tocar de forma independiente cada tema del que se habló.

En el encuentro hubo una particularidad y es que, según mencionan líderes del gremio, “los que votaron por Petro terminaron bravos y los que no votaron por él terminaron defendiéndolo”. Esto debido a que, de acuerdo con Sandoval, si bien “en ningún Gobierno habíamos tenido en 40 menos días una reunión, con aval a ministro para resolver temas”, a muchos de los partidarios del presidente les molestó no haber visto “suficiente voluntad política para para detener los temas de ilegalidad o combatirla como es”, según manifestó Gil.

El tema con esto es que, primero, en campaña el mandatario no se comprometió a combatir de manera frontal las aplicaciones de transporte y, segundo, no es tan fácil como ordenar que dejen de funcionar. Eso lo reconocen los transportadores, quienes indicaron que “las plataformas no se pueden apagar de la noche a la mañana”, pero se remiten a que la ley señala que tanto carros particulares como motos “no pueden prestar servicio público”. A eso hicieron referencia tanto Gil como Edison Perilla, líder del Sindicato Taxiplus Bogotá, quienes se quejaron del poco compromiso del Gobierno con este tema, aunque rescataron que delegó mesas de trabajo para crear una ruta a seguir frente a las plataformas.

Los reparos sobre las plataformas, así como los otros temas que se tocaron, son preocupaciones que tiene el gremio desde hace muchos años, por lo que el representante del gremio ante Fenalco pidió prudencia y no hacer conclusiones apresuradas, como la sugerencia de ir a paro que surgió desde el sector más inconforme con las reuniones, debido a que “no se puede pretender que problemas de 30 o 40 años se resuelvan en menos de una hora”, pues señaló que “las pretensiones de algunos eran que se firmara y, de un plumazo, se prohibieran las plataformas”.

Por ahora, a pesar de la división, quedó una agenda de trabajo que algunos definen como “interesante”. Lo que resaltan quienes salieron motivados de la reunión fue “la actitud y las ganas” del Gobierno por cambiar las condiciones del gremio y las mesas de trabajo para solucionar problemas muy antiguos para la transformación del sector.

Los que no quedaron tan felices se enfocan en los obstáculos frente a la ilegalidad y rechazan que desde el Gobierno se hable de una reglamentación, de que hay personas que dependen de esa actividad y de que la solución podría estar en hacerles algunos cobros, pero rescatan que por lo menos se fijó una ruta a seguir en cuanto a ese tema, así como a seguridad social y un posible subsidio por el incremento de la gasolina.