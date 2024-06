Colombia asistirá a conferencia en Jordania sobre la crisis humanitaria en Gaza

Canciller de Colombia, ministro de Relaciones Exteriores Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El canciller Luis Gilberto Murillo representará a Colombia en la Conferencia de Alto Nivel: “Llamado a la Acción: Respuesta Humanitaria Urgente para Gaza”, organizada por Jordania, Egipto y Naciones Unidas. El foro, que se celebrará este martes en Amán, Jordania, reunirá a un grupo de países que “discutirá y acogerá un cambio de paradigma para la acción colectiva de la comunidad internacional que facilite una solución efectiva a la guerra en Gaza”.

De acuerdo con la información de Cancillería, durante el evento, el ministro “reafirmará la posición de Colombia sobre la necesidad de promover el diálogo, encontrar una solución pacífica al conflicto, exigir un cese de hostilidades inmediato, así como la liberación incondicional de los rehenes”.

Murillo también destacará que se deben romper todas las barreras que impiden el ingreso de asistencia a Gaza. Los objetivos de la conferencia se enfocan en superar los desafíos de la respuesta humanitaria, proteger a la población civil y definir prioridades para la recuperación temprana, centrándose en un cese al fuego.

Este lunes el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución pidiendo que Hamás acepte una propuesta de tres fases de alto al fuego para la liberación de rehenes, descrita por el presidente estadounidense Joe Biden. Catorce miembros del órgano votaron a favor de la resolución y solo Rusia se abstuvo.

Al respecto, Hamás, a través de un comunicado, afirmó que “celebra la resolución y desea reafirmar su disposición a cooperar con los hermanos mediadores para entablar negociaciones indirectas sobre la aplicación de estos principios”, haciendo referencia a sus exigencias, que incluyen una tregua permanente y la retirada de las tropas israelíes del territorio palestino. Por su parte, Israel advirtió que no piensa “comprometerse en negociaciones interminables y sin sentido” para un alto al fuego en Gaza. No es claro si el país apoya o no la resolución.

