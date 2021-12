Luis Pérez fue exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín.

El exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Luis Pérez, no ha dejado de ser tema del debate político desde la semana pasada, cuando manifestó que no encontró eco en César Gaviria, presidente del Partido Liberal, para hacer una Convención Liberal que elija candidato único de la colectividad más antigua del país y llamó a los “liberales rebeldes” a unirse al proyecto del Pacto Histórico.

Lo nuevo es que Pérez le envió una carta a Gaviria reiterando su propuesta de una Convención Liberal y asegurando que él no ha entrado al Pacto Histórico. “Me permito reiterar mi sugerencia a usted, como máximo dirigente del Partido Liberal, de realizar una convención o proceso democrático de selección de candidato liberal a la Presidencia de la República, para que compita con Gustavo Petro en las consultas del mes de marzo. Y, de paso, se construya un programa de gobierno, audaz y progresista para volver a recoger las mayorías liberales de Gaitán, Uribe Uribe, Galán y otros que tanta gloria dieron al partido”.

Dicho esto, le precisó a Gaviria que él no ha entrado al Pacto como se habla. “Mi propuesta es institucional, que el Partido Liberal enfrente a Gustavo Petro en una consulta popular. El partido siempre se ha identificado con ideas progresistas y con alianzas con sectores de izquierda para ganar y gobernar. Participar en una consulta con Petro en nada cambia la esencia del liberalismo, por el contrario, sería rejuvenecer las ideas liberales”, apuntó.

Para Pérez, en todos los escenarios Petro llegaría a segunda vuelta presidencial y, por ello, “la mejor opción para el partido son las elecciones de marzo 13 de 2022. El partido no puede perder la Presidencia por W, por no presentarse. Excluirse de la contienda electoral no es política, es perder la vocación de poder presidencial y sería darle al liberalismo el minúsculo y triste papel de tener congresistas para negociar prebendas”, insistió.

Sobre el debate alrededor de Petro y las divisiones que él genera, el exgobernador le manifestó a Gaviria que no hay que tenerle miedo, sino confrontarlo con ideas y argumentos. “Una consulta entre Gustavo Petro y un candidato liberal sería un exquisito escenario democrático, que pondría al Partido Liberal como protagonista titular de la política y la opinión, aumentaría la votación para los aspirantes al Congreso, abarataría los gastos exorbitantes de las campañas y devolvería el fervor de millones de liberales que han perdido la fe liberal y se han alejado”, concluyó.

La semana pasada, Luis Pérez salió en un video contando que se reunió con Gaviria, en la que le planteó la Convención Liberal para elegir candidato único liberal, para reivindicar la vocación de poder de la colectividad, y que la persona que saliera de allí se fuera a la consulta del Pacto Histórico, “para unir fuerzas progresistas”.

“(César Gaviria) ha manifestado que no tiene interés de tener candidato presidencial y que está concentrado en buscar el mayor número de congresistas para Colombia. Me da mucha tristeza que el Partido Liberal se aísle de participar en [la carrera para] elegir presidente”, dijo, invitando a los “liberales rebeldes” a unirse para encarar las elecciones de 2022.

Esto en el mundo político se leyó como el llamado de Pérez a otros liberales para irse al Pacto Histórico y la idea calaba cada vez más cuando se viralizó una foto entre el exgobernador y la precandidata al Senado del Pacto en Antioquia, Isabel Zuleta. Mientras integrantes de la coalición de izquierda rechazaron la eventual llegada de Pérez, recordando su papel en la Operación Orión en Medellín en 2002, para Petro no pueden existir vetos. “En el caso de Luis Pérez, jamás encontré su nombre en mi investigación sobre el paramilitarismo en Antioquia. No está sindicado de actos de corrupción. Quien ordenó la Operación Orión fue Uribe, con quien los que nos critican por acercarnos con Pérez, hacen alianza en Antioquia. Decir que al Pacto Histórico no entran quienes hayan sido uribistas es excluir la mayoría de la población.”, escribió en Twitter.