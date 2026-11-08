Magistrados del CNE visitan EE. UU. y departamentos de Colombia con miras a elección de 2027

Durante la primera semana de noviembre, seis magistrados del Consejo Nacional Electoral realizaron una gira internacional por Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Washington D. C., donde se reunieron con el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y la embajadora de Colombia en ese país, María Consuelo Araujo, para discutir temas del tribunal electoral. A su vez, la magistrada Ana Jimena Bautista lidera varios encuentros en territorios apartados para brindar formación y herramientas electorales a lideresas, precandidatas y…

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Durante la primera semana de noviembre, seis magistrados del Consejo Nacional Electoral realizaron una gira internacional por Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Washington D. C., donde se reunieron con el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y la embajadora de Colombia en ese país, María Consuelo Araujo, para discutir temas del tribunal electoral. A su vez, la magistrada Ana Jimena Bautista lidera varios encuentros en territorios apartados para brindar formación y herramientas electorales a lideresas, precandidatas y ciudadanas interesadas en la elección del 2027.

La misión diplomática fue liderada por el presidente del tribunal Juan Felipe Lemus (Partido de La U), quien estuvo acompañado de otros cinco magistrados, entre los que estuvieron Silvio Carrasquilla (Liberal), Juan Carlos Wills (Conservador), José Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón (Mira) y Gersel Pérez (Cambio Radical).

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Los togados estuvieron en EE. UU. en medio de las elecciones de medio término de ese país en una labor de observación; además, se reunieron a puerta cerrada con la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araujo, y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, antes de que este dejara ese país para regresar al país.

Además estuvieron en Florida International University en medio de los VI Premios Transparencia Electoral, donde el Consejo Nacional Electoral fue galardonado en la categoría «Apertura a la Observación Electoral Nacional e Internacional». Según el tribunal esto es "un reconocimiento que ratifica nuestro compromiso con la transparencia, el escrutinio público y las garantías en la democracia colombiana".

En Florida International University @FIU, el @CNE_Colombia fue galardonado en los VI Premios Transparencia Electoral @TransparenciaAL en la categoría «Apertura a la Observación Electoral Nacional e Internacional». 🇨🇴



Un reconocimiento que ratifica nuestro compromiso con la… pic.twitter.com/YPTRSHTbL1 — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) November 2, 2026

Entre tanto, la magistrada Cielo Rusinque (Pacto Histórico) también viajó a ese país por asuntos personales como ciudadana francesa tras renunciar a su visa americana. Rusinque señaló que pese a renunciar a su visa oficial como "gesto de dignidad y rechazo a una decisión arbitraria contra el Presidente de Colombia. No renuncié a mi derecho a visitar los Estados Unidos ni a los vínculos históricos que unen a nuestros pueblos".

Con este video quiero cerrar la polémica que se ha generado por mi viaje a USA. Renuncié a mi visa oficial como gesto de dignidad y rechazo a una decisión arbitraria contra el Presidente de Colombia. No renuncié a mi derecho a visitar los Estados Unidos ni a los vínculos… pic.twitter.com/2TZIliYg7W — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) November 6, 2026

A su vez, el Consejo Nacional Electoral desarrolla “Mujeres rumbo al poder”, una serie de encuentros territoriales para brindar formación y herramientas electorales a lideresas, precandidatas y ciudadanas interesadas en llegar a los escenarios de representación y elección popular.

La estrategia liderada por la magistrada Ana Jimena Bautista, comenzó en Tumaco (Nariño) en donde las mujeres reciben orientación sobre reglas electorales, inhabilidades e incompatibilidades, y herramientas para fortalecer su participación de cara a las Elecciones de Autoridades Territoriales de 2027. La iniciativa continuará su rumbo por Cauca, Caquetá, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander y Bolívar, con espacios dirigidos especialmente a lideresas sociales y comunitarias.

Desde Tumaco, Nariño, la magistrada Ana Jimena Bautista @anajimenabr, en representación del Consejo Nacional Electoral, participa en el primer encuentro #MujeresRumboAlPoder, un espacio que recorrerá Colombia y reunirá a diferentes entidades, resguardos y lideresas sociales. pic.twitter.com/kjnjXcLoig — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) November 6, 2026

“Vamos a desplazarnos a hablar con esas mujeres que no solo quieren ser candidatas, sino que quieren llegar a los cargos de elección, para poderles explicar las reglas electorales, las inhabilidades, las incompatibilidades, para lograr y promover que más mujeres lleguen a esos cargos de poder”, señaló Bautista.

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