“No son unos privilegiados”: oposición responde a Petro por comentario de las marchas

Opositores al gobierno de Gustavo Petro se manifestaron este miércoles 6 de marzo. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega

La oposición, e incluso integrantes de partidos independientes al Gobierno, se han pronunciado frente al comentario que hizo el presidente Gustavo Petro, quien afirmó que los asistentes a la Marcha de la Mayoría no quieren el cambio ni soltar sus privilegios.

El pronunciamiento lo hizo el presidente desde la Casa de Nariño, en medio de la posesión de Alexander López como director del Departamento Nacional de Planeación. A pocas cuadras, en la Plaza de Bolívar, manifestantes convocados por la oposición mostraban su descontento con algunos de los proyectos del presidente, entre esos, las reformas pensional y de salud.

“Tenemos manifestaciones que no quieren cambio en el país. Está bien, siempre habrá fuerzas que no quieren perder los privilegios, pero, las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren la transformación de Colombia porque no se vive bien”, indicó.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal indicó que no se trataba de privilegiados, sino de ciudadanos que representan la voz del pueblo: “La pobreza, el desempleo, el alza en los combustibles, las reformas y sus escándalos son suficientes para rechazarlo”.

Los cientos de miles de ciudadanos que marcharon ayer contra su régimen no son unos privilegiados, sino la representación de la voz del pueblo.



La pobreza, el desempleo, el alza en los combustibles, las reformas y sus escándalos son suficientes para rechazarlo. #FueraPetro pic.twitter.com/tTNH9ANW0i — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 7, 2024

Desde la misma fuerza política, el senador Miguel Uribe afirmó en su cuenta de X: “No hay peor sordo que el que no quiere oír. El pueblo no está con Petro. A Petro le quedó grande la presidencia y como la avestruz, tiene la cabeza en el hueco. ¡Colombia hoy habló!”.

Mientras que la senadora Paloma Valencia mencionó que se sentía satisfecha con los “miles de ciudadanos dispuestos a defender su salud, su pensión, su trabajo y a construir sobre lo construido. Colombia demostró que no se quedará callada ante los atropellos del Gobierno Petro”.

No solo la oposición se pronunció, también lo hicieron algunos congresistas independientes, entre esos, Alfredo Deluque del Partido de la U, quien apuntó que “el éxito que pudieran no haber tenido las marchas de ayer, lo han obtenido con la fama que le han dado. Del presidente pa’ abajo, no han parado de hablar de ellas. Para construir, lo mejor es escuchar a aquellos con los que no estamos de acuerdo”.

