Gobierno alista nueva movilización: así han sido los llamados de Petro a las calles

El presidente Gustavo Petro confirmó su presencia en la nueva jornada de movilizaciones del próximo miércoles 11 de junio. El primer mandatario anunció en su cuenta de X que marchará y dará un discurso en Cali, la ciudad que, durante el paro nacional del 2021, fue uno de los epicentros de la movilización ciudadana en contra del Gobierno del expresidente Iván Duque.

“Este 11 de junio, los movimientos populares han decidido una movilización de la ciudadanía en el país. He decidido acompañarla. Estaré este 11 de junio en Cali, y espero toda la movilización del occidente del país, para decir que el pueblo no se rinde y le llegó la hora”, declaró el jefe de Estado.

La convocatoria de esta nueva manifestación ciudadana se da dos semanas después de que se llevara a cabo una ‘huelga general’ el pasado 28 y 29 de mayo. De acuerdo con voces de la oposición e independientes, el respaldo popular de la última movilización ciudadana no fue tan amplio como se esperaba. Integrantes de estos sectores y de la opinión pública criticaron el intento de paro de las vías en las ciudades capitales.

En estas manifestaciones, sin embargo, estuvieron presentes algunos congresistas del Pacto Histórico, como Alejandro Toro, María Fernanda Carrascal y Gabriel Becerra. Por parte del Ejecutivo solo se vio a Cielo Rusinque, la superintendente de Industria y Comercio, a pesar de que el presidente Petro en varias ocasiones mostró su respaldo al paro.

A propósito de esto, el jefe de Estado, al concluir la primera jornada del paro, criticó a los medios de comunicación de “desinformar” señalando que él no había convocado las marchas, pues según el presidente, fueron las centrales obreras. Sin embargo, cuando Petro estuvo en la cumbre CELAC - China, como presidente pro tempore del organismo multilateral latinoamericano, le pidió a sus seguidores que declararan una “huelga general”.

En este primer semestre del 2025, el primer mandatario ha convocado en otras dos ocasiones a que la ciudadanía se manifieste en la plaza pública para apoyar a su Gobierno. La primera convocatoria se dio el 18 de marzo, después de que ocho senadores firmaron la ponencia negativa de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, hundiéndola virtualmente.

En aquella ocasión, Petro dio un discurso de media hora ante una plaza de Nariño llena de manifestantes que apoyan el proyecto progresista de la Casa de Nariño. Durante su intervención, el primer mandatario estuvo rodeado por el presidente de la CUT, Fabio Arias, los ministros de Interior, Armando Benedetti, y Educación, Daniel Rojas, y otros simpatizantes.

En ese momento, el presidente empezó con una narrativa que ha generado mucha polémica, ya que muchos han criticado una ruptura en las relaciones entre las ramas del poder político. “El Congreso le está dando la espalda al pueblo. Viven en una fantasía etérea y hay que sacarlos de ahí porque no nos sirven, no le sirven al pueblo”, dijo Petro en aquella ocasión.

El jefe de Estado ya sabía que la laboral no tenía salvación en esa célula legislativa. Por eso, aprovechó el escenario en la plaza pública para dar inicio a la campaña por la consulta popular: “Daremos todo, hasta la última energía para que el pueblo no se silencie, para que grite en todas las plazas, porque cuando lo traicionan le toca al pueblo decidir y llegó el momento de decidir. Por eso la propuesta de la consulta popular me parece fundamental”.

Muchos señalaron al oficialismo de utilizar este impulso a favor de la consulta como una forma de empezar a medir sus fuerzas para las elecciones legislativas y presidenciales del 2026.

Así fue que la consulta popular empezó a generar un mayor apoyo en las bases políticas del movimiento político detrás del presidente. Esto se volvió a evidenciar cuando, después de la marcha conmemorando el Día del Trabajo, el 1 de mayo, Petro radicó formalmente las 12 preguntas que hacen referencia a las condiciones laborales en el país. En esta ocasión, el jefe de Estado desenvainó la espada de Simón Bolívar ante la multitud aglomerada en el centro de Bogotá.

En esta ocasión, muchos de sus aliados políticos lo acompañaron en la tarima. A su derecha estaba Angie Rodríguez, directora del Dapre, y a su izquierda la ministra de Cultura, Yannai Kadamani. A sus espaldas también se alinearon varios miembros de su gabinete, incluidos Armando Benedetti (Interior) y Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud). También estaban senadores y representantes del Pacto como María José Pizarro y María Fernanda Carrascal, y otros personajes que han sido cercanos a su proyecto progresista, como los senadores de la Alianza Verde Inti Asprilla y León Fredy Muñoz.

Para esta próxima movilización se espera que Petro firme públicamente el decreto con el cuál se convocaría a la consulta popular. Benedetti confirmó este jueves que el borrador del decreto para convocar la consulta popular ya está listo para ser enviado a la Corte Constitucional, y que “solo faltan unos ajustes de redacción”. Sin embargo, la cabeza de la cartera política ya ha anunciado en repetidas ocasiones que, en un “futuro hipotético, (...) si en el Senado se aprobara lo que viene concertado de Cámara, uno podría pensar que no sería necesaria la consulta”.

