Marchas por Uribe hoy 7 de agosto en vivo: horarios y puntos de concentración

Manifestaciones a favor de Álvaro Uribe Vélez. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para este jueves 7 de agosto, el Centro Democrático y simpatizantes de la colectividad de derecha convocaron a marchas a nivel nacional para manifestarse en contra de la condena de 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe, quien compartió recientemente un video asegurando que su arresto ya fue formalizado.

Mientras los manifestantes recorren las calles con pancartas y banderas, el presidente Gustavo Petro se desplaza a Leticia (Amazonas) para dar su discurso de los tres años que ya lleva en el poder.

Los ciudadanos de a pie, congresistas, diputados, concejales y otros políticos ya empiezan a reunirse en algunos puntos acordados.

En Bogotá se citaron a las 10:00 de la mañana en el Parque Nacional, en Medellín a las 9:00 de la mañana en la Avenida Oriental con la Playa, en Cali a las 10:00 de la mañana en el Parque Panamericano.

En Barranquilla, los marchantes también se verán a las 10:00 de la mañana en el Parque Washington, en Cartagena a las 9:00 de la mañana en la Plaza de los Coches y en Bucaramanga a las 9:00 de la mañana en la carrera 27 con calle 57.

Por nuestra democracia...por nuestras libertades.

Nos vemos en las calles de Colombia este 7 de agosto. #UribeInocente pic.twitter.com/raNEuHPo5w — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 5, 2025

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.