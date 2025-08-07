No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Marchas por Uribe hoy 7 de agosto en vivo: horarios y puntos de concentración

El Centro Democrático y simpatizantes del partido ya empezaron a reunirse en las calles para marchar en contra de la condena al expresidente Álvaro Uribe.

Redacción Política
07 de agosto de 2025 - 02:22 p. m.

Manifestaciones a favor de Álvaro Uribe Vélez.
Manifestaciones a favor de Álvaro Uribe Vélez.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Para este jueves 7 de agosto, el Centro Democrático y simpatizantes de la colectividad de derecha convocaron a marchas a nivel nacional para manifestarse en contra de la condena de 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe, quien compartió recientemente un video asegurando que su arresto ya fue formalizado.

Mientras los manifestantes recorren las calles con pancartas y banderas, el presidente Gustavo Petro se desplaza a Leticia (Amazonas) para dar su discurso de los tres años que ya lleva en el poder.

Actualización claveHace 5 horas

Puntos de concentración y horarios

Los ciudadanos de a pie, congresistas, diputados, concejales y otros políticos ya empiezan a reunirse en algunos puntos acordados.

En Bogotá se citaron a las 10:00 de la mañana en el Parque Nacional, en Medellín a las 9:00 de la mañana en la Avenida Oriental con la Playa, en Cali a las 10:00 de la mañana en el Parque Panamericano.

En Barranquilla, los marchantes también se verán a las 10:00 de la mañana en el Parque Washington, en Cartagena a las 9:00 de la mañana en la Plaza de los Coches y en Bucaramanga a las 9:00 de la mañana en la carrera 27 con calle 57.

Por Redacción Política

