Cabal anunció denuncia contra Petro por supuesta participación en política

Gustavo Petro y María Fernanda Cabal Foto: Archivo Particular

A través de su cuenta de X la senadora María Fernanda Cabal aseguró que llevará hasta la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes su reclamo por la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro. “Petro pretende saltarse la Constitución, la Ley y la jurisprudencia que prohíben la participación en política”, aseguró Cabal este lunes.

La senadora ya había hecho varios cuestionamientos al jefe de Estado por este episodio, que surgió con la propuesta que hizo, tras conocerse la muerte de la senadora Piedad Córdoba, de conformar un “frente amplio” para 2026, el cual arrancaría con la unión de todos los partidos del Pacto Histórico en una sola personería jurídica.

Ante esta descarada participación en política de Gustavo Petro presentaré denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representes.



Petro pretende saltarse la Constitución, la Ley y la jurisprudencia que prohiben la participación en política. pic.twitter.com/qC8Mowyi1M — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 22, 2024

La senadora no fue la única que cuestionó la declaración del mandatario. Aunque no habló de participación en política, el senador David Luna, de Cambio Radical, criticó a Petro por “estar en campaña”. Según Luna, “al presidente Petro no le gusta gobernar (...) Su lugar cómodo es la contienda electoral, pero cuando lo ponen al frente a tomar decisiones, no sabe, no puede, no lidera, no le gusta. Luego sale a victimizarse”.

La idea que desencadenaría una nueva denuncia contra el presidente no es nueva, pues él mismo y congresistas del Pacto Histórico ya la habían planteado. Se trata de una propuesta que tomó fuerza tras las elecciones territoriales de 2023, en las que el Gobierno y el Pacto no llevaron candidatos fuertes para las alcaldías y gobernaciones y, según analistas, sufrieron una derrota que los obliga a recomponer el camino.

La senadora María José Pizarro ha sido una de las que más ha insistido en el tema, pues asegura que la unión de todos los partidos es la única manera de repetir un triunfo en 2026 que asegura la continuidad del proyecto político de Petro. El mandatario retomó la idea y dijo que sería el inicio de un “gran frente amplio”, que también incluiría a otros partidos como el Verde, el Liberal y en general a todos los movimientos progresistas del país.

Para algunos congresistas del Pacto Histórico, en este caso no hay lugar a una denuncia por participación en política, ya que, según explican, el presidente está abordando temas sobre su movimiento político, el mismo que lo llevó a la Casa de Nariño y, además, no hay ninguna coyuntura electoral cercana. Por esta razón, los congresistas del Pacto han recibido de buena manera la propuesta y algunos le han dicho al presidente que están listos para liderar las reuniones necesarias para concretar la fusión de partidos.

Aunque muchos ya dieron el visto bueno a la unión, las complicaciones podrían llegar por la política menuda de otros partidos, cercanos al Pacto Histórico, que hasta el momento han preferido mantener su personería para escenarios como el de las elecciones territoriales. En esta lista entran algunos como MAIS, ADA, Fuerza Ciudadana, La Fuerza de la Paz, entre otros, algunos de los cuales tienen liderazgos con aspiraciones presidenciales.

