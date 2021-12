María Fernanda Cabal: “Tengo más capacidad de arrastrar votos que Miguel Uribe”

Cabal dijo no tener problema en que otras figuras, como Paloma Valencia, Paola Holguín o María del Rosario Guerra, sean la cabeza de lista.

Pasados menos de 15 días desde que se conocieron los resultados internos que dieron como candidato único del Centro Democrático a Óscar Iván Zuluaga, este viernes la senadora María Fernanda Cabal admitió que el proceso dejó “cicatrices y heridas”, por lo que llamó a la unidad para que ella sea quien ahora encabece la lista al Senado del uribismo y no el exconcejal Miguel Uribe Turbay.

Sacando pecho por su militancia de antaño en el Centro Democrático, sumado al proceso interno para ser precandidata presidencial, Cabal instó a que se escuchen a las bases y, si el objetivo es que con Uribe Turbay se jalonen votos de Bogotá, pues que sea la cabeza de lista a la Cámara por la capital.

“No es nada personal contra Miguel Uribe, pero lo he dicho públicamente: (no puede) llegar a encabezar la lista al Senado cuando no ha estado aquí. Si la intención es que recoja los votos de Bogotá, pues que encabece la lista a la Cámara por Bogotá, pero él votó por el Sí en el Partido Liberal y después en Cambio Radical con su jefe político, que ha sido Enrique Peñalosa”, reclamó en diálogo con Blu Radio.

En enero pasado, por invitación del propio Álvaro Uribe –jefe máximo del Centro Democrático– se conoció que Miguel Uribe, quien gozó del respaldo de la colectividad cuando se lanzó a la Alcaldía de Bogotá, sería el ungido para encabezar la lista al Senado, justamente en remplazo del propio expresidente. Ante ello, Cabal cuestionó: “¿Qué mensaje le estamos mandando a una militancia combativa que ahora está molesta si queremos volver a encausar unos objetivos?”, agregó.

Según Cabal, recientemente hubo una reunión entre Uribe, miembros del directorio y los precandidatos, en la que nuevamente se puso sobre la mesa la necesidad de unificar al partido: “No estoy reclamando que porque no gané estén obligados a darme la cabeza. Nunca pedí la cabeza de lista (…) Yo digo que oigamos a la base, a la militancia, que después de un proceso como este siempre quedan cicatrices y heridas, pero eso vuelve y se recompone. Démosle una comunicación efectiva a esa militancia”.

La congresista declaró que la palabra final la tendrá el expresidente Uribe y, aunque aplaudió que el exmandatario haya empeñado su palabra, insistió en que los periodos políticos son distintos y hoy cambiaron. “Las circunstancias ameritan decisiones diferentes. Miguel Uribe puede entrar a la lista al Senado, pero ser la cabeza manda un mensaje”.

Cabal, quien sostuvo que la lista debe ser abierta y no cerrada, manifestó que no tiene problema en que otras figuras, como Paloma Valencia, Paola Holguín o María del Rosario Guerra, sean la cabeza de lista, pero llamó la atención por la importancia de que ese puesto sea para una mujer y quien ya tenga recorrido en la colectividad.

“El numero 1 está dando un mensaje y de todas maneras tiene una capacidad de arrastrar muchos más votos. Nosotros necesitamos arrastrar más votos. Tengo más capacidad de arrastrar votos, que significan curules, que lo que podría hacer Miguel Uribe, pero dejémosle la decisión al presidente Uribe. Tampoco me trasnocho. Si quiere no me ponga a mí, ponga a cualquiera de las mujeres. Son mensajes que el público entiende y lee”, dijo.

Cabal insistió en la necesidad de mandar un mensaje de unidad y de volver a recoger las banderas del uribismo, pues las encuestas internas y, en general el proceso, para elegir a Zuluaga candidato único dejó a la gente “lastimada”. “No soy una personas entusada, ni siquiera con los exnovios. Tengo una madurez suficiente para aceptar hechos y realidades. Tengo capacidad de comprensión y hay que seguir adelante frente a este proceso”.

Por otro lado, la congresista señaló que es necesario cambiar el mecanismo de selección del candidato en las presidenciales. Lo anterior, ante las dudas y críticas por las encuestas que dieron como ganador a Zuluaga: “Esto sigue sucediendo de elección en elección. Pasó lo mismo con Iván Duque. No es un buen mecanismo y no está recogiendo el sentimiento de quienes nos van a elegir. Hay que buscar otra fórmula, no sé cuál será, pero empecemos por organizar la casa y las bases de datos de la militancia del Centro Democrático”, precisó.

María Fernanda Cabal admitió también que esta semana se reunió con Zuluaga en la casa del coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, señalado por falsos positivos: “Tiene 467 mil firmas de su movimiento Primero la Patria y la idea es que todas esas reservas y las familias de los activos también se sumen”, explicó, expresando además su molestia porque Zuluaga planteó, de entrada, una coalición con otros sectores: “Yo primero me enfocaría en que mis ideas como candadito recogieran el mayor público posible”.

Señaló además que, por cuenta del gobierno Duque, hay una afectación en la marca del partido. “Es más fácil ser oposición que partido de gobierno y tuvimos el problema de ser partido de gobierno, sin ser partido de gobierno. Y esa es mi postura, así vengan las críticas de que no me dieron burocracia o contratos. Uno gobierna con el partido que lo eligió y aquí no ha asido así”,